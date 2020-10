Všechny dříve potvrzené termíny a schůzky zůstávají v platnosti a jejich data se nemění, ale nově se bude úřadovat jinak. V pátek na to upozornil Krajský úřad Středočeského kraje s odvoláním na aktuální epidemiologickou situaci a s ní související nařízení vlády k boji s koronavirem.

Krajský úřad Středočeského kraje - ilustrační foto | Foto: Deník / Martin Divíšek

S platností od pondělka se prozatím na dva týdny (tedy do 25. října) mění úřední hodiny tak, že je zjednodušeně lze popsat jako pondělní „dopoledne“ a středeční odpoledne – konkrétně v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 12 hodin do 17 hodin. Tyto časy v uvedených dnech platí rovněž pro pokladnu pro veřejnost a pracoviště CzechPOINT.