Stejně jako on se i starostové okolních obcí z Křivoklátska domnívají, že dosavadní status území - Chráněná krajinná oblast (CHKO) je dostačující, a vznik národního parku přinese státní pokladně jen další výdaje a v poklidné oblasti vzroste turistický ruch. „Máme obavy z toho, že pokud se z Křivoklátska stane národní park, zvýší se u nás davy turistů. To bylo znát už v době covidové. Přijíždělo sem obrovské množství lidí a odrazilo se to i na nepořádku,“ argumentoval například starosta Broum Petr Jirka.

Jeho slova doplnil dále starosta Chyňavy Zdeněk Steiner. „Toto bylo první setkání, kdy jsme mohli otevřeně debatovat. I tak na mě schůzka ze strany ministerstva působila, že my vám to vysvětlíme a tak to bude a přes to nejede vlak. Mně se to jeví jako komunismus v praxi,“ soudí starosta Chyňavy Zdeněk Steiner.

Proces by měl začít v červnu

I přes nesouhlas místních, chce podle přítomné ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) ministerstvo proces vyhlašování národního parku zahájit již letos v červnu. Cílem by přitom měla být ochrana rozmanitých lesů, skal, údolí a kaňonu řeky Berounky včetně desítek ohrožených rostlin a živočichů, kteří zde žijí. Proces může podle Hubáčkové trvat přibližně dva až tři roky.

Jak dále ministryně doplnila, podařilo se místním alespoň vyvrátit obavy, že do národního parku nebude možné chodit například na houby nebo pro klestí. "Některé obavy jsme možná i trošku rozptýlili, některé zůstávají a budeme je zapracovávat do dalších dokumentů," řekla Hubáčková. Dodala, že ministerstvo například prověří, zda by plánovaný rozvoj obcí byl v souladu s plánem péče o území národního parku. Zdůraznila ale, že valná většina území parku bude lesní území. Vyhlášení národního parku nepřinese podle ministerstva omezení vstupu pro veřejnost oproti současnému stavu.

Vyhlášení Národního parku Křivoklátsko je ve vládním programovém prohlášení. Stát by se jím mělo 16 procent plochy Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Příznivci národního parku kritizují například monokulturní porosty náchylné k poškození hmyzem a klimatickými vlivy. Plocha národního parku by měla zabírat 12 tisíc hektarů, z toho 96 procent pozemků patří státu. Dotýká se katastru 19 obcí, více než polovinu katastrálního území v budoucím parku by mělo mít osm obcí.

Šestnáct starostů Křivoklátska se ve společně vydaném prohlášení však shoduje na tom, že základní předkládané informace vykazují nepřesnosti a nekonzistenci. Udávaná výměra 117 kilometrů čtverečních podle nich neodpovídá tomu, že má park obsáhnout pouze 16 procent plochy CHKO.

Představitelé obcí mají i řadu další výhrad. "Jednou se říká, že vstup nebude omezen, jindy se hovoří o klidových zónách, kam omezení budou. Je zcela nejasné, jak to bude s bezzásahovými zónami, které jsou jako nový fenomén do hospodaření v případě národního parku vnášeny. Předkládané informace a argumenty jsou pak jednostranné, podávané pouze z pohledu navrhovatele, tedy ministerstva životního prostředí,“ kritizoval například starosta Bělče Lukáš Kocman.

I podle dalších starostů naprosto chybí jakákoli odborná oponentura ať již lesnická, ekonomická či sociologická. „Nikdo nám nikdy neřekl, co je na současném stavu konkrétně špatně, aby se to muselo měnit,“ připomněla Iveta Kohoutová, starostka obce Karlova Ves. „Často se také uvádí, že v parku bude pouze naše obec, ale to není tak úplně pravda. Parkem by bylo dotčeno bezprostředně minimálně 23 obcí a v celém regionu žije více než 30 tisíc obyvatel. Mnoho dalších obcí jako Branov, Roztoky, Skryje, Sýkořice zde mají domy s trvale žijícími obyvateli a téměř všechny obce velkou část extravilánu. Obce jako Nižbor jsou parkem zcela obklopeny, i když samy zůstávají mimo. Když ale vyjdete pár set metrů za humna, a to kterýmkoli směrem, už v parku jste,“ pokračovala Kohoutová.

Křivoklátsko projevuje spíše odpor

Samotný záměr vyhlásit národní park proto budí v obcích Křivoklátska spíše odpor. Nadpoloviční většina obcí se záměrem nesouhlasí a tato stanoviska tlumočily i ministryni Hubáčkové. Nejedná se přitom pouze o názory starostů. Postoje vychází z prohlášení či usnesení místních zastupitelstev.

Závěrem starosta Bělče Lukáš Kocman dodal: “Z toho, co ve čtvrtek na setkání zaznělo, je naprosto zřejmé, že si obce park nepřejí. Pokud od ministerstva nezazní, že existuje možnost, že se celý projekt zastaví, bude následné jednání velice komplikované a obce v odporu ještě více posílí.“