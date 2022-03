PODÍVEJTE SE: Kutnohorské centrum pro uprchlíky praská ve švech

Asistenční centrum pomoci Ukrajině v Galerii Středočeského kraje doslova praská ve švech. Zatímco to pražské, které sídlí v Kongresovém centru Praha, vyhlásilo ve 13 hodin stop stav, v Kutné Hoře uprchlíky stále přijímali. Pražští hasiči sem dokonce vypravili celý autobus s utečenci, další zamířily do Jihomoravského kraje a jeden do Liberce.

Kutnohorské asistenční centrum pro uprchlíky v pondělí 7. března 2022. | Foto: Deník/Hana Pilcová

Po 16. hodině bylo v kutnohorském kongresovém centru zhruba na dvě stě uprchlíků, další přicházeli. „Pracujeme naprosto na maximum. Není ale možné sem posílat uprchlíky nárazově po autobusech, pak se jednak výrazně prodlouží čekací doba, ale také lidé nemají kde čekat. Tady na to nejsou prostory," uvedl ředitel územního odboru Hasičského záchranného sboru Kutná Hora Jiří Pokorný a dodal, že i Kutná Hora by pak byla nucena vyhlásit stop stav. Na místě byla nashromážděna spousta matek s dětmi, výjimkou ale nebyli ani muži. Středočeský kraj a Praha brzdí asistenci Ukrajincům. Přišlo jich příliš mnoho Na pilno měli především tlumočníci, bez jejichž práce by se provoz v centru úplně zastavil. Vedoucí oddělení IZS a obrany Krajského úřadu Středočeského kraje Luboš Navrátil na dotaz Deníku, zda hrozí uzávěra i asistenčnímu centru Kutné Hoře z důvodu přeplněnosti, odpověděl: „Já tam z Prahy nevidím, takže nedokážu odpovědět. Je to plně v kompetenci šéfa centra, kterým je vedoucí hasičů.“