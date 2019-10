Kvůli bourání mostu bude o víkendu uzavřena dálnice D4

S víkendovým omezením provozu na dálnici D4 u Řitky na Praze-západ, tedy na frekventované spojnici Příbramska s hlavním městem, a to včetně úplné noční uzavírky, musí aktuálně počítat řidiči, kteří plánují jízdu v obou směrech. Most se silnicí III/1024 nad dálnicí, který byl v dubnu neočekávaně uzavřen kvůli odhalení havarijního stavu, se bude bourat. Do května příštího roku má na jeho místě vyrůst most nový.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč