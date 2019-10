Stavebním ruchem zakrátko ožije nyní opuštěný most přes dálnici D4 u Řitky na Praze-západ. Ten byl v dubnu neplánovaně uzavřen nikoli ze dne na den, ale doslova z hodiny na hodinu: mimořádná prohlídka totiž ukázala, že je v havarijním stavu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luděk Mahel

Natolik, že ponechat most funkční by představovalo závažné ohrožení nejen na mostě samotném, přes který vede silnice třetí třídy, ale i na dálnici pod ním. Následně krajský úřad oznámil, že zanedlouho se začne stavět nový most, na který již středočeská správa a údržba silnic má hotový projekt.