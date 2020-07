Určený je lidem mezi 19 a 64 lety s postižením po poranění mozku, k němuž dochází nejčastěji při autonehodách, ale i po mozkové mrtvici, s roztroušenou sklerózou či stavech po nádorových onemocněních mozku. Otevření stacionáře, za kterým stojí sdružení V.O.D.A., označila Heřmanová za velký pokrok. „Dosud byli tito klienti v systému sociální péče řazeni po bok lidí s mentálním handicapem, avšak mají zcela jiné potřeby i vnímání,“ vysvětlila. Cílem je nabídnout podporu v jejich chuti být více soběstační a učit se nové věci. A zajišťování denní péče jejich blízkým umožňuje žít společenským životem – včetně toho pracovního, připomněl za tým stacionáře Jiří Holý.

Sebeobsluha a pohyb

Zdeňkovi, který je jedním z pěti nynějších klientů, se změnil život v jediném momentu před 15 lety. O smutné události tehdy informovaly i televizní zprávy: budoucí maturant, které ve svém novém autě vezl spolužáky na praxi, u Buštěhradu havaroval. Řidič nepřežil, spolujezdci se vážně zranili. Zdeněk, který byl mezi nimi, se nyní pohybuje na vozíku – a i to je vzhledem k tomu, jak mu osud rozdal karty do nové životní partie, obrovský úspěch. Stejně jako to, že se dokázal vrátit k malování – byť místo pravé ruky nyní používá levou. „Už jsem měl pět výstav – tři samostatné a dvě společné v Písku,“ řekl Deníku dnes 35letý muž.

Štěstí má v tom, že našel obrovskou podporu u svých rodičů. A má šikovného tatínka, který dokáže spoustu věcí vymyslet a vyrobit: od zvedáku do bazénu až třeba po držák, který v kuchyni umožní krájení jednou rukou. Či zdánlivou drobnost: podstavec, který udrží talíř nahnutý – a umožní tak sníst polévku až do dna. Ve stacionáři, na jehož vzniku má velkou zásluhu i jeho maminka Dana Hornofová, chce Zdeněk za pomoci sociálních pracovníků a externě spolupracujících terapeutů dosáhnout dalších pokroků: zvládnout udělat samostatně o pár kroků víc – a zaměřit se i na ruku. Vrátit se k malování pravačkou se asi nepodaří – bylo by ale fajn alespoň zvětšit rozsah jejího pohybu… V tom mu fandí i radní Heřmanová. Zdeňka zná z dřívějšího působení, kdy v kladenské nemocnici působila jako zdravotní sestra (a následně vedla jejich tým). A rádi si společně zavzpomínají, jak tento pacient, když byl do Kladna přeložen po zákrocích na specializovaných pracovištích v Praze, před 14 roky začal právě na ni reagovat. Původně totiž nemluvil a téměř nekomunikoval.

Vyhovět potřebám klientů

Osobní cíle si stanovují i další klienti – a ty se za čtvrt roku přehodnotí, řekl Deníku Holý. S tím, že činnost stacionáře plně reaguje na potřeby každého jednotlivce. Těm odpovídá i provoz – nechystá se tedy třeba uzavření kvůli dovoleným. Omezení místem pobytu pro klienty neplatí; pokud je rodina bude přivážet, mohou být odkudkoli. Nejen z Kladenska, případně z blízkého Rakovnicka nebo Berounska, ale klidně i z Benešovska nebo třeba z Mladé Boleslavi. Kapacita stacionáře dosahuje osmi míst – a v případě většího zájmu by bylo možno otevřít i další pracoviště; jejich návštěvy by pak klienti mohli střídat, aby získávali víc nových podnětů. Snadné by to ale nebylo; najít vyhovující působiště není jednoduché.

„To nynější jsme hledali dva roky,“ řekl Holý k prostorám na pěší zóně v Kladně. Našly se nad parfumerií Janout v místech, kde kdysi bývalo tržiště (a tak se prý dodnes objevují i lidé chtějící koupit ponožky nebo s dotazem, kdy bude trh). S rozjezdem činnosti zde pomohla milionová dotace od kraje, zaplacení nájmu městem – ale třeba i ošetřovatelské lůžko nebo polohovací křeslo darované výrobcem pro odpočinkovou místnost. Nyní už je činnost financovaná díky zařazení stacionáře do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb.

Z činnosti stacionáře Druhý život

- Cvičení

- Příprava svačiny v kuchyňce

- Nácvik psaní

- Oblékání, nácvik zapínání košile

- Debatní kroužek o přírodě

- Poznávání filmů ve skupině podle vyprávění

- Použití e-mailu na počítači

- Malování

- Angličtina

- Nácvik nakupování s papírovými penězi

- Pěvecký kroužek

- Deskové hry

- Vertikalizační stroj (přístroj rozvíjejí pohyb s napojením na virtuální realitu, kdy obraz v televizi reaguje na skutečné pohyby)



Zdroj: aktuální týdenní plán stacionáře; podrobnosti na www.drzi.cz (zkráceně „Druhý život“)