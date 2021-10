Škoda Auto začala výrobu v některých provozech omezovat od pondělka; razantnější a zřejmě dlouhodobější útlum výroby má přijít od pondělí 18. října. Firma má reagovat na vývoj situace – nicméně se předpokládá, že omezení, jež se může blížit i zastavení výroby s tím, že se bude především pracovat na odstraňování rozpracovanosti, by se prozatím mohlo protáhnout do konce roku. Výrobu už zastavují i někteří dodavatelé komponentů: jak kvůli chybějícímu odbytu, tak případně i nedostatku surovin.

Řešení situace v automobilovém průmyslu má mimo jiné hledat tripartita, společná platforma vlády, zaměstnavatelů a odborů, jejíž jednání po dohodě se zástupci Škody Auto svolal premiér Andrej Babiš (ANO) na pondělí 18. října. Konkrétní návrhy podpory pro firmy z autoprůmyslu by podle Havlíčkových slov mohly být připraveny do týdne – přičemž ministr uvedl, že jednou z projednávaných možností je varianta, že by stát firmám hradil 60 procent z náhrady mezd. Své návrhy chystají také Svaz průmyslu a dopravy i odbory.