„Nebylo kam utéct. Okolo byly jen bažiny, jezera a borové lesy,“ vzpomíná Roman Zaverucha na okamžik, kdy jako devítiletý se svou matkou slezl z korby nákladního auta v osadě Piščany v Tomské oblasti. Z rodné Ukrajiny byla rodina někdejších zámožných sedláků deportována nákladním vlakem do Novosibirsku, odtud lodí po řekách Ob a Kopylovskaj Keť a nakonec nákladním autem do hloubi tajgy.

Zaveruchovi patřili ke statisícům ukrajinských (ale také běloruských, pobaltských, tatarských i ruských) rodin, které byly v době Stalinovy vlády nuceně přemístěny daleko na východ, mimo civilizaci, kde měly podle ambiciózních plánů diktátorského režimu rozvinout zemědělství, těžbu surovin a těžký průmysl. První vlna deportací začala ve třicátých letech, v době násilné kolektivizace zemědělství. „Kulaci“ vyhnaní ze svých hospodářství žili na Sibiři v zemljankách a sami si museli stavět dřevěné baráky. Další deportace následovaly po druhé světové válce.

Nejčastější záminkou poválečných deportací Ukrajinců na Sibiř bylo obvinění ze spolupráce s ukrajinským povstaleckým hnutím. Perzekuce probíhala podle podobného vzorce: poté, co byl otec nebo nejstarší syn zatčen a poslán do gulagu, následovalo zatčení ostatních rodinných příslušníků a jejich deportace na Sibiř.

K zatčení docházelo někdy nečekaně, jako v případě sedmileté Sofie Zubrycké, pro jejíž rodinu si přišli jednoho prosincového rána, těsně předtím, než si stihla vybalit dárek od Mikuláše. Jindy rodiče příchod policie předvídali a připravovali se na něj. Tak tomu bylo i v případě Bohdana Kostelného z vesnice Tučapy u Lvova. Když mu byly dva roky, ve vězení skončil jeho nejstarší bratr, devatenáctiletý Fedir, příslušník Ukrajinské povstalecké armády. Než si policie přišla pro zbytek rodiny, rodiče se rozhodli ukrýt nejstarší dceru, dvanáctiletou Ivanku. „Počítali s možností, že nás později všechny zabijí, a chtěli, aby alespoň ona přežila.“ Ivanka zůstala v Tučapech sama a bezprizorně se potloukala po vsi, protože sousedé se báli poskytnout jí jídlo a přístřeší. Nakonec se rozhodla jít se sama udat, aby ji poslali za rodiči na Sibiř, ale v poslední chvíli se jí ujal místní farář.

Prvních několik týdnů zatčená rodina obvykle strávila v tranzitní věznici v blízkém městě. Potom se vydávali na mnohadenní cestu vlakem na východ v rozbitých nákladních vagónech. „Vagónu se urvala střecha a asi další tři hodiny vlak ještě jel, zatímco se na nás valil mráz a sníh. Tak jsme úplně promrzli. Pak nás na nádraží vehnali do jiného vagónu a tam byl led. Rozdali nám navíc trochu dalšího ledu, abychom měli vodu. Lidé si ten led rozehřívali, v rohu vagónu si ho rozpouštěli,“ popisuje Hanna Michajlivna Andrujk cestu do Amurské oblasti na hranici s Čínou. Její matka cestu nepřežila, zemřela vzápětí poté, co dorazili do cíle. Sama Hanna Michajlivna měla tak těžké omrzliny, že několik měsíců nemohla pracovat.

O tom, že nedobrovolné pasažéry nákladních vlaků sužovaly nemoci, hovoří i Sofia Zubrycká, která po cestě málem zemřela. „Můj tatínek prosil všechny ve vagónu, aby nemluvili o tom, že tam je nemocné dítě. Bál se, že by mě z vlaku vyhodili, protože takhle se to s nemocnými lidmi dělalo. Naštěstí nikdo nic neřekl, ženy z vlaku mi nosily jídlo a vodu.“ „Moc nevěřím, že ji tady dokážete zachránit,“ vyřkl nad ní ortel lékař po příjezdu do bezejmenné osady u Chabarovsku. Přežila díky tomu, že její matka postupně vyměňovala rodinné šperky za máslo, med a jiné takřka nedostupné potraviny, aby dcera nehladověla.

Marija Šovhenjuk vzpomíná, že do osady v Tomské oblasti přijeli na nákladním člunu. „Nebyly tam cesty, dalo se tam dostat jenom po řece a v zimě na saních po ledu. Lidé po cestě přicházeli o rozum, někteří zemřeli a hodili je rovnou do vody.“

Zima jako na Sibiři

„Moje nejstarší sestra, šestnáctiletá Haňa, pracovala v dole. Stejně jako všechny dívky v jejím věku. Dostávala díky tomu lepší jídlo. A vždycky, když šla po práci převléknout se do lázně, než tam došla, zmrzly jí na nohou propocené onuce. Venku bylo padesát stupňů pod nulou,“ vypráví Bohdan Kostelnyj, jehož rodina byla deportována do hornické osady Južnaja u Prokopjevska. V létě ovšem osadníky sužovaly naopak vysoké teploty a mračna komárů. Práce v dole byla velice nebezpečná, s minimální mechanizací, koňmi, kteří tahali vozy s uhlím a častými smrtelnými úrazy.

Ve většině sibiřských osad se bydlelo v podlouhlých dřevěných barácích, podobných těm, v jakých žili vězni v táborech gulagu. „Baráky byly osmdesát metrů dlouhé a uvnitř byla jedna postel vedle druhé. Mezi nimi byla jen úzká ulička. Každý barák byl narvaný lidmi,” popisuje Vasyl Lesyšyn, jehož rodina byla deportována, když mu bylo osm měsíců. Sibiřský barák byl první domov, který v životě poznal. A stejně přirozeně jako společné bydlení přijímal i fakt, že ve škole a v práci všichni, bez ohledu na národnost, mluvili rusky, zatímco doma každý mluvil svou řečí: ukrajinsky, tatarsky, pobaltskými jazyky. „Lidé vskrytu duše věděli, na jaké straně stojí. Nejen Ukrajinci, všichni, kdo tam s námi byli. Ale nikdo o tom nemluvil nahlas, protože nás pořád sledovali, kontrolovali, jak se lidi chovají, co říkají. Byl to systém, kde každý kontroloval každého, ve dne v noci,“ popisuje Vasyl situaci v sibiřských osadách okolo Usť-Šiše. A stejnou zkušenost sdílí i Marija Šovhenjuk, která se svou rodinou žila o devět set kilometrů dál v Tomské oblasti. „Za žádných okolností jsme nemluvili o tom, proč jsme byli deportováni. Věděli jsme, že si s námi mohou dělat, co chtějí. Stejně tak se nikdy nemluvilo o politice, alespoň ne před námi dětmi. Rodiče měli strach, že bychom mohly něco náhodou vybreptat.“

Přesto se lidé snažili za všech okolností si udržet povědomí o svých kořenech: tajně zpívali ukrajinské národní písně, vyprávěli si pohádky, o Vánocích zpívali koledy. Kněží i laici sloužili ekumenické liturgie, při nichž se shromaďovali příslušníci nejrůznějších národností. Připomínkou rodného kraje byly i bedýnky jablek, zasílané příbuznými z Ukrajiny. Na Sibiři totiž jablka v té době nerostla, pro děti, které tam vyrůstaly, to bylo zcela exotické ovoce.

Později, zejména po Stalinově smrti, když se podmínky života na Sibiři začaly nepatrně zlepšovat, se právě jabloně se staly symbolem tohoto zlepšení. „Postavili jsme si dům, skutečný dům, ne barák. A okolo jsme nasázeli jabloně. Můj otec se vrátil z tábora a přivezl sazenice jabloní. Když začaly rodit, lidé říkaly, že jejich jablka jsou krásná a veliká,“ vypráví Stepan Prytula.

Stalinova smrt 5. března 1953 znamenala pro lidi deportované na Sibiř skutečný obrat. Téměř okamžitě pocítili zlepšení, pokud jde o příděly potravin. Mnohé rodiny se znovu shledaly s otci a manžely, propuštěnými z trestaneckých kolonií. A poté, co Chruščov roku 1956 vystoupil s částečnou kritikou zločinů stalinismu, mohli deportovaní začít pomýšlet na návrat domů. Většina z nich totiž i po letech stále považovala za domov rodnou Ukrajinu.

