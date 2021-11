Covidovou nákazu pravděpodobně přinesl do rodiny syn ze školy. Brzy byli podle testů pozitivní všichni členové rodiny, a tak nyní tráví čas společně v karanténě doma. A s nimi i jejich mazlíček kocourek Jimmy. „Je to opravdu mazlíček, často se mnou leží v posteli a tulíme se. Před pár dny jsem však zpozorovala, že není ve své kůži. Dostal ošklivý průjem, měl horečku a nezvykle fialovou barvu. Chytil od nás Jimmy covid?“ napadlo logicky majitelku kocourka paní Andreu.

Ta kontaktovala po telefonu místní veterinářku Janu Knytlovou, aby se s ní poradila, jak situaci řešit a popsala jí příznaky. „Poprosila jsem kamarádku, aby se u mě stavila a za dodržení všech opatření jsem jí kočku předala s tím, že ji doveze po dohodě k veterinářce,“ líčí postup panička Jimmyho.

Podle veterinářky Jany Knytlové se bez důkladných testů nedá stoprocentně určit, že se skutečně jedná o covid. „Přenos z člověka na zvíře je skutečně popsán, musí se provést speciální testy, nebo se určuje například po odběru vzorků ze stolice, jak to dělají například v pražské zoo. Vzorky se pak posílají do německé laboratoře, u nás ani není pracoviště, které by to dělalo,“ vysvětluje nymburská veterinářka. Kocourka důkladně prohlédla, dostal tři injekce a domů sirup. „V tomto případě byl zaléčen proti teplotě a průjmu a jeho stav by se měl postupně zlepšit. Obecně platí, že pokud jsou u domácího mazlíčka příznaky mírné, je potřeba vyčkat. Pokud je stav vážnější, je potřeba konzultace s veterinářem,“ radí chovatelům Jana Knytlová.

Podle jejích slov je také dobré, aby domácí zvířata krmil člověk, který není infekční. Pokud samozřejmě v rodině někdo takový je. „A také není dobré, aby se v takové situaci s ním nakažení páníčci dlouze mazlili. Což se v tomto případě stalo,“ doplnila veterinářka.

Rodina i Jimmy jsou tedy nyní doma v karanténě a věří, že se stav všech členů domácnosti bude postupně zlepšovat. Dobrou zprávou je, že se zatím u nikoho z nich nehorší.