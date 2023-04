/VIDEO, FOTOGALERIE/ Narodila se 13. ledna 2000 krumlovským medvědům Kateřině a Vokovi a nevážila ani půl kila. A jelikož je medvědice odmítla, jejich náhradní mámou se stal zámecký medvědář Jan Černý. Vzal si maličká medvědí trojčata domů, do panelákového bytu na Míru, kde se o ně staral dnem i nocí, a když trochu povyrostla, seznámil je s filmařem Václavem Chaloupkem. Na televizní slávu bylo zaděláno. Vojta, Kuba a Matěj už navždy zůstanou večerníčkoví Méďové.

Krumlovský medvědář Jan Černý s medvědími trojčaty Vojtou, Kubou a Matějem na oslavě jejich desátých narozenin. | Foto: Václav Chaloupek

Letošní 23. narozeniny oslavili v Berouně už jen Kuba a Matěj. Vojta uhynul už v roce 2016, patrně na selhání srdce, ve věku šestnácti let. Včera, 18. dubna, ho do medvědího nebe následoval i bráška Matěj. V berounském medvědáriu tak zbyl už jen Kuba.

Krumlovský medvědář si s Vojtou, Kubou a Matějem zahrál lesníka ve Večerníčku Méďové:

Jan Černý se medvědům věnuje už více než 45 let. Nedochoval ale jen Kubu, Vojtu a Matěje. „Odchoval jsem celkem sedm medvíďat. Byli to Vojta, Kuba, Matěj, Honzík a Eliška, ti jsou v plzeňské ZOO, a Daxi a Hubert, kteří tady tragicky zahynuli. A byli tu medvědi Zuzana a Jakub, Sam, Káťa a Vok. A dnes jsou tu Marie Terezie a Vilém a Polyxenie. Myslím, že to je na dva životy,“ svěřil se. Nejvíc pod kůži se mu zaryli Káťa a Vok, rodiče Kuby, Vojty a Matěje. „Ti byli odmalička se mnou. Měl jsem je 32 let, žil jsem s nimi. Chodil jsem k nim jako brácha, také jsme se jako sourozenci škádlili, ale nebylo to nikdy takové útočné, jako je to u lidí. Medvědi vědí, kdo je jejich pán a živitel. Člověk to neví.“

Bude tesknit, ale zvykne si, říká o osamělém Kubovi medvědář Jan Černý

Na práci s medvědími brášky zavzpomínal na oslavě narozenin před rokem Václav Chaloupek, který později natáčel seriál právě s Honzíkem a Eliškou a také s Martinem a Agátou z Točníka. „Všichni jsou nezapomenutelní, ale Kuba, Matěj a Vojta byli vůbec první. S nimi to bylo nejsilnější, protože to vše bylo o objevování. Musel jsem se učit, jak na ně, a to bylo moc hezké. Každý den byl velmi silný a právě nejmilejší překvapení je, že mě, když sem přijedu jednou, dvakrát za rok, poznají. To je úžasné,“ dodal Václav Chaloupek.

Po Janu „Míšovi“ Černém a Václavu Chaloupkovi se o Vojtu, Kubu a Matěje od samého začátku v Berouně starala ošetřovatelka Dagmar Krejzová.

