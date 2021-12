Stanice metra trasy D přitahují pozornost developerů a také města

/FOTOGALERIE/ Ještě zdaleka nestojí a už působí jako silný magnet. Ke třem současným trasám metra by se v několika následujících letech měla přidat trasa D. V centru bude vyjíždět od stanice Náměstí Míru na trase A, ”Céčko” překříží na Pankráci a pak si to namíří na jižní okraj města, do Písnice. Jako první má být vybudován úsek z Pankráce na Nové Dvory. Bezproblémová dopravní dostupnost je totiž spolu s občanskou vybaveností a nabídkou pracovních i volnočasových aktivit důležitým parametrem při hledání nového domova.

U budoucí stanice metra D Olbrachtova plánuje developerská firma Velska několik domů s byty, obchody a kancelářemi. U stanice Nové Dvory chce stavět město. | Foto: Velska

Na parcelách kolem budoucí stanice Nové Dvory, situované pod Durychovu a Libušskou ulici, připravuje na základě rozhodnutí radních hlavního města Pražská developerská společnost (PDS) výstavbu zhruba pěti desítek bytů. Cílem této příspěvkové organizace je příprava projektů především městského nájemního bydlení, eventuálně dalších staveb budovaných ve veřejném zájmu. Pro pozemky, na nichž mají plánované byty na Nových Dvorech vyrůst, není podle schváleného dokumentu nutná změna územního plánu a město může ihned začít s přípravou projektové dokumentace. „V horizontu týdnů bude vypsáno otevřené výběrové řízení na výběr architekta, který zpracuje návrh architektonického řešení projektu a následně dodá projektovou dokumentaci pro projednání ve fázi územního řízení. Primárním kritériem bude kvalita a zkušenosti, respektive reference architekta, projektanta,” říká zástupce ředitele Pražské developerské společnosti Martin Červinka a dodává, že časový rámec výstavby se odvine od rychlosti získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. PODÍVEJTE SE: Děti se na základní škole Wágnerka vydaly na Andělskou cestu Kolem stanice Nové Dvory ale magistrát plánuje i další projekty, kvůli nimž již bude nutné územní plán změnit. Tento proces byl již odstartován, ve fázi přípravy je i studie celé lokality, v níž se počítá s vybudováním nové městské čtvrti s bytovými domy, administrativními prostory, mateřskou či základní školu a kulturním centrem. V návaznosti na změnu územního plánu by v dané lokalitě mohlo vzniknout 1600 až 2000 městských nájemních bytů. Výstavba bude probíhat v etapách – časový horizont celkové proměny území představuje zhruba deset let. Nový život pro nová místa Další stanicí, jež přitahuje pozornost, je Olbrachtova. Ve směru od centra bude na trase “Déčka” čtvrtá a v budoucnu ji najdeme pod ulicí Na Strži mezi Jeremenkovou a Antala Staška. Developerská firma Velska, která již v minulosti na území Prahy 4 postavila dva kancelářské a jeden bytový projekt, tu v rámci celé nové čtvrti plánuje vybudovat několik domů s byty, obchody a kancelářemi. Vypsané architektonické soutěže, jejichž výsledky byly koncem listopadu představeny, se zúčastnilo 70 architektonických studií z celého světa. Návrh, který nakonec zvítězil, představuje subtilnější čtvrť, jíž bude dominovat 78 metrů vysoká prosklená kancelářská budova, ostatní objekty mají být menší a jejich zelené střechy propojí můstky. V celém projektu by mělo být vybudováno zhruba 480 bytů, developer počítá s nájemním bydlením. Vítězný projekt je z pera holandského studia Benthem Crouwel Architects. Příští rok na jaře se ulice Plzeňská a Jungmannova dočkají kompletních oprav Praha 4, na jejímž území se mísí rodinné a bytové domy s honosnými vilovými čtvrtěmi, panelovou zástavbou a rekreačními lokalitami, vždy patřila k oblíbeným rezidenčním lokalitám. Metro D jí ale ještě dodá na přitažlivosti. „Výstavba metra trasy D bude mít na svoje okolí bezesporu dvojí pozitivní vliv – jednak zajistí pohodlnější cestování do centra, ale zároveň díky novým stanicím u mnoha z nich vzniknou moderní kancelářské projekty, které dají základ novým lokálním centrům, jako tomu je například u Waltrovky v Jinonicích,” říká Pavel Velebil, jednatel společnosti TIDE Reality. Výrazné proměny by se tak časem mělo dočkat i okolí Thomayerovy nemocnice. Pozemky, sousedící se stanicí Krčská nemocnice u křižovatky ulic Vídeňská a Zálesí, vlastní například Reflecta Development či developer Central Group.

