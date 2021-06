Rozhodování o zvýšení zadlužení zpravidla provázejí dlouhé dohady mezi vládnoucí koalicí a opozicí. Nic takového však podle očekávání na pondělním zasedání krajských zastupitelů nezaznělo. Na tom, že navzdory dopadům koronavirové krize jsou plánované investice velmi potřebné a dojednaný úvěr od EIB mimořádně výhodný, se shodnou všichni. Stejně jako na tom, že právě toto chtějí. Potvrzuje to i předseda finančního výboru zastupitelstva Michael Pánek (ODS): při projednávání byl návrh jednoznačně schválen.

Kraj má zájem o tři miliardy

Záměr se rozvíjí nezávisle na tom, kdo je zrovna u moci. V roli předkladatele návrhu na to upozornil náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN), když připomněl, že se jedná o využití části úvěrového rámce v objemu 3,05 miliardy korun, který u EIB dojednal jeho předchůdce Gabriel Kovács (ANO). Zmiňovaná částka představuje objem peněz, které je banka připravena půjčit Středočeskému kraji za mimořádně výhodných podmínek a s nízkým úrokem. Pro tento účel je má vyčleněné, aby si je kraj mohl půjčit. Mohl, ale nemusí; když nebude mít zájem, čerpat úvěr není povinnost.

Už v minulém období byla v rámci tohoto třímiliardového rámce podepsána s EIB smlouva týkající se části připravené sumy ve výši 1,3 miliardy korun. Ani ta však nepřišla najednou; počítá se s rozdělením na menší částky v rámci jednotlivých tranší (laicky lze tento pojem přiblížit asi nejpochopitelněji slovem „splátka“). Zatím kraj čerpal v rámci první tranše 265 milionů korun letos v lednu.

Opozice chce mít přehled

Nynějším schválením smlouvy týkající se 1,75 miliardy dali volení zástupci občanů najevo, že mají zájem postupně vyčerpat celý úvěrový rámec v dojednaném třímiliardovém objemu. Rozhodnutí za opozici přivítal právě Kovács. „Jsme rádi, že se v započaté práci pokračuje,“ ocenil i jménem kolegů.

Ke svému nástupci Michalikovi se zároveň obrátil s výzvou: nynějšího náměstka hejtmanky vybídl, aby s opozicí více řešila změny, které nastanou v seznamu akcí, na jejichž financování mají být peníze použity. Odkázal tím na fakt, že úvěr je s EIB dojednán již ve vztahu ke konkrétním projektům; banka tedy o výhodné půjčce rozhoduje s tím, že má představu, nač chce kraj peníze použít.

Michalik nicméně připomíná, že seznam chystaných akcí není definitivní a s bankou je možné jednat o změnách podle připravenosti konkrétních projektů. To potvrzuje i Kovács – přičemž žádá, aby o těchto úpravách v plánu akcí měla opozice informace. „Požadovali jste to i vy,“ obrátil se k Michalikovi s připomínkou doby, kdy v opozici bylo hnutí STAN. „A mně se to z časových důvodů úplně nepodařilo,“ uvedl coby Michalikův předchůdce; někdejší náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí.

Investice, jež se mají platit z úvěru

* Zdravotnictví:

- Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov – pavilon centrálního příjmu, rekonstrukce jednoho podlaží a suterénu pavilonu I (interna)

- Oblastní nemocnice Kladno – rekonstrukce bloku C2, ústavní kuchyně a jídelna, Kladno

- Oblastní nemocnice Kolín: rekonstrukce objektů SO 03, pavilon O, a SO 05, pavilon E

- Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav: pavilon č. 4

- Oblastní nemocnice Příbram: rekonstrukce a přístavba budov N a D2, rekonstrukce podlaží v pavilonu E v areálu 2 (léčebna dlouhodobě nemocných)

- Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje: vybudování nových stanovišť ve Slaném, Benešově a Říčanech

* Školství: výstavba nových tělocvičen u gymnázií v Říčanech (zde i s učebnami) a v Benešově

* Sociální péče:

- Domov seniorů Dobříš : demolice původní budovy školského zařízení a výstavba nové budovy s vybudováním domova se zvláštním režimem pro cca 100 klientů s Alzheimerovou chorobou

- Domov seniorů Jenštejn: výstavba nového pavilonu s 25–30 lůžky

- Domov u Anežky Luštěnice: výstavba nového křídla budovy se společenskými prostorami a zázemím pro klienty

- Domov seniorů Vidim: revitalizace dvou podlaží a věže objektu

* Doprava:

- Rekonstrukce silnic: II/105 Psáry, průtah; II/606 Velká Dobrá–hranice okresu Kladno; II/114 most Živohošť–Neveklov; II/114 Neveklov–I/3; II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah; II/606 Nové Strašecí–hranice okresu Rakovník; II/331 Brandýs nad Labem–I/9; II/336 Buda–Čejtice; II/339 Štipoklasy–Červené Janovice; III/1256 Vlašim–Veliš

- Rekonstrukce mostů: II/101 Kralupy nad Vltavou; přes D10 na II/610 Benátky nad Jizerou; II/322 Týnec nad Labem

- Nová výstavba: okružní křižovatka (kruhový objezd) Modletice

- Cyklostezky: Labská cyklostezka, úseky Kostelec nad Labem–Kozly a Kozly–Tuhaň

* Energetické úspory: snížení energetické náročnosti budov SPŠS Mělník, Gymnázia Vlašim, dílen kovárny a svařovny i internátu a tělocvičny SOU Hubálov, SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Gymnázia Český Brod, SOŠ a SOU Kladno-Dubská, Obchodní akademie v Kolíně, Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou, Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje