Neznamená to ale, že by se v Mladé Boleslavi uprchlíci už nemohli přihlásit k pobytu na území České republiky. Fungovat přestane pouze asistenční centrum, které to usnadňuje, avšak nikoli samotné instituce, jež registraci zajišťují.

Upozorňuje na to mluvčí kraje David Šíma: „Registraci uprchlíků nadále bude provádět místní oddělení cizinecké policie – a případně odbor migrační a azylové politiky ministerstva vnitra.“ Už to ale budou dělat ve svých objektech a nikoli v nynějším asistenčním centru, vytvořeném ve školní tělocvičně.

Cizinecká policie prý nápor zvládne

Že dosud využívané prostory v ZŠ a MŠ Pastelka kraj od pondělí uvolní, potvrzuje hejtmanka a předsedkyně krajského krizového štábu Petra Pecková (STAN). Nynější vytížení asistenčních center ukazuje, že není třeba udržovat je v provozu všechna. Kdyby jedno z nich skončilo hned, z pohledu kapacit by to nepředstavovalo problém. Krizový štáb však rozhodl pokračovat v činnosti KACPU pode nynějšího modelu až do konce týdne.

Pět dnů a dost. Kraj zkrátil platnost jízdného zdarma pro běžence

„KACPU v Mladé Boleslavi bude fungovat ještě celý víkend, aby nedošlo k problémům, že se uprchlíci o ukončení jeho činnosti nedozvěděli včas. Samozřejmě v případě potřeby jsme připraveni činnost našich center opět posílit, ale chci věřit, že to do budoucna nebude potřeba,“ konstatovala Pecková. Ujišťuje, že cizinecká policie v Mladé Boleslavi je na případný vyšší nápor na jejich oddělení připravena.

Návštěvnost je nyní skrovnější

Ukončení činnosti mladoboleslavského KACPU umožňuje celkově se snižující vytížení asistenčních center, jejichž provoz kraj zajišťuje: ukazuje se, že není třeba udržovat je v provozu všechna. „Jako jediný kraj jsme měli takto rozsáhlou síť asistenčních center – a je to vysoká zátěž; zejména personální,“ podotkla Pecková. Jedním dechem doplňuje poděkování určené všem, kteří se na provozu centra podíleli a podílejí.

„Díky jejich obětavosti se podařilo efektivně pomoci tisícům uprchlíků,“ ocenila Pecková, chválící také přístup vedení města, jež poskytlo prostory ve škole, i školy samotné. „Jsem ráda, že tělocvičnu budou zase moci využívat děti pro své aktivity,“ poznamenala. Na pokrytí nákladů spojených s fungováním KACPU kraj pošle do Mladé Boleslavi půl milionu korun.

? ℹ️ Z JEDNÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU ST KRAJE ?



Z dnešního jednání KŠ ST kraje vyplývá, že bude snížen počet asistenčních center - KACPU - ve ST kraji.



‼️ Od 9. května bude ZRUŠENO KACPU v Mladé Boleslavi ‼️



KACPU v Příbrami, Kutné Hoře a v Praze zatím zůstává v provozu. pic.twitter.com/A1nCzcAxPA — Středočeský kraj ???❤️ (@StredoceskyK) May 4, 2022

Zatímco ještě přednedávnem odbavilo každé z asistenčních center fungujících ve středočeských městech počty běženců v řádu stovek lidí denně, nyní jejich vytíženost výrazně poklesla. KACPU, která Středočeský kraj provozuje vedle Mladé Boleslavi také v Kutné Hoře a v Příbrami, během úterka navštívilo dohromady 161 uprchlíků; zajistit ubytování potřebovalo 49 z nich. Nyní tato KACPU fungují v pracovních dnech od 8 do 17 hodin a ve volných dnech zavírají už v15 hodin. Od začátku činnosti asistenčních center ve středočeských městech jimi prošlo 25 752 lidí.

Asistenční centrum pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, které v Praze společně provozují hlavní město a Středočeský kraj, během úterý využilo 672 lidí. Zajistit ubytování z nich potřebovalo 40. Od května má toto KACPU otevírací dobu od 8 do 19 hodin pro všední dny – a o víkendech a ve svátcích také zavírá už v 15.00. Od počátku existence pražského centra jím prošlo již 82 593 běženců.

„Ve Středočeském kraji má registrované bydliště 47 571 z celkem 320 tisíc držitelů uprchlických víz,“ připomněl mluvčí Šíma další poznatek ze středečního jednání krajského krizového štábu.