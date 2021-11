„Byl jsem překvapený vysokou úrovní soutěže. Každé z jídel mělo skvělou úroveň,“ pochválil výkony soupeřů. Přesně přitom ví, o čem hovoří. Sám ve špičkovém podniku v centru Prahy působil. Než se loni stal šéfkuchařem v Mlékovicích, pracoval jako šéfkuchař v restauraci pětihvězdičkového hotelu Jalta na Václavském náměstí, kde strávil 15 let. A k tomu, že tam skončil, ho přiměly souvislosti koronavirové pandemie: do sociálních služeb odešel v době lockdownu, kdy hotely a restaurace prakticky musely přestat fungovat.

Právě prostřednictvím soutěže o nejlepšího kuchaře ve společném stravování se Štěpánek opět potkal s kolegy zvučných jmen, kteří zasedli v porotě; jejími členy ale byli například i manažer národního týmu kuchařů Tomáš Popp nebo Miroslav Kubec, který je prezidentem pořádající asociace. Štěpánek se však tentokrát objevil mezi soutěžícími – a netají, že když pro porotce připravoval kapustový list plněný kuřecím masem, směsí zeleniny a černou čočkou beluga i houbovo-hlívové ragú s restovanou zeleninou a přílohou v podobě brambory pečené v bylinkách, neobešlo se to bez nervozity. Získal třetí místo. „Ocenění si vážím. Měl jsem velkou radost – a doufám, že příští rok ji budu mít ještě větší,“ řekl ke své účasti v soutěži i plánům pro příští ročník.

Pořád je co zlepšovat

Prezident kuchařské asociace Kubec ocenil, že někteří ze soutěžících se vracejí opakovaně – a je to prý poznat. „Je vidět, že ti kuchaři vnímají, co jim komise říká, řídí se jejími radami, zlepšují se – a z toho profitují jejich strávníci,“ poznamenal. S dalšími odborníky na gastronomii se shoduje, že pro dobré fungování kuchyní domovů pro seniory je vždy důležitý kompletní stravovací tým, kde nesmí chybět nutriční terapeutka. Správná výživa pro seniory musí být pestrá a rozmanitá, má dodávat dostatek energie a zajistit dostatek ochranných látek a živin – ale také strávníkům přinášet radost jak z jídla samotného, tak z příjemných chvil prožitých při stolování.

Kubec to připomíná nejen v roli experta, ale i z vlastní zkušenosti: poznatků z dob, kdy měl matku v domově pro seniory. „Jídlo nebylo vždy optimální. Ona ho odmítala jíst, jen když slyšela název; natož když viděla složení. Je potřeba, aby tam, kde chtějí uspokojit své klienty právě stravováním, byl tým, který na sobě pracuje, vzdělává se a hledá, co se dá zlepšit. Takový tým bude mít spokojené strávníky a nebude servírovat nelogické kombinace,“ konstatoval – přičemž právě Štěpánkovo působení v Mlékovicích dává za příklad. „Takový kuchař je poklad pro každou kuchyni – a je dobře, že i takový kuchař si uvědomuje, že bez dalšího vzdělávání nemůže nikdy dosáhnout plné spokojenosti finálních strávníků,“ zdůraznil prezident asociace.

Terapie přímo na talíři

Soutěžní přehlídka se v pražské Makro Akademii konala již počtvrté. Původně se přihlásilo osm desítek organizací z celé republiky, do finále se dostala desítka nejlepších. Pro domov Clementas byla premiérou nejen účast ve finále, ale i samotné přihlášení do soutěže. A jeho ředitelka Andrea Faltysová oceňuje přínos. „Pro nás to byla velká zkušenost a načerpali jsme mnoho inspirací. Strava je totiž pro zdraví našich klientů jednou ze zásadních složek péče. Nebojím se říci, že je jednou z námi poskytovaných terapií klientům,“ míní.

V tom je zajedno s předsedkyní sekce nutričních terapeutů České asociace sester Květou Krajíčkovou: ta odmítá poměrně rozšířený názor, že senioři už tolik jíst nepotřebují a stačí jim jednoduchá strava v omezeném množství. Pravdou je podle ní pravý opak. Organismus staršího člověka potřebuje dostatek energie, minerálních látek, vitaminů, vlákniny i dalších složek, které získá díky vyvážené a pravidelné stravě.

„Senioři nejčastěji trpí nedostatkem bílkovin, některých vitaminů a minerálních látek. Proto je vhodné při přípravě jejich stravy využívat jak potraviny, které jsou jejich přirozeným zdrojem, tak potraviny speciální, vyráběné právě k tomuto účelu. Prakticky se jimi doplňují a vylepšují tradiční recepty,“ upozorňuje například na různé typy doplňkové výživy. Někdy se jedná o chuťově neutrální instantní bílkoviny, sacharidy či zahušťovadla přimíchávané do běžné stravy k jejímu obohacení, populární jsou nutričně vyvážené přípravky určené k popíjení. I ty však bývá možné použít k obohacení běžných pokrmů; teplých i studených. „Omáček, pudinků, polev na zmrzlinu a dalších dobrot,“ uvedla Krajíčková.