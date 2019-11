Výstraha varující před mokrým a těžkým sněhem, který může v nadmořské výšce nad 400 metrů přinést problémy na silnicích i chodnících a poškozovat stromy nebo elektrické vedení, sice nadále trvá – zkracuje se však časový interval a zmenšuje i území, kde hrozí největší riziko.

Pro úterý se z původních odpoledních hodin posunulo varování až na podvečer; platí od 18. hodiny do čtvrté ranní pro regiony v jižnější části kraje: na Benešovsku, Čáslavsku, Kutnohorsku, Sedlčansku, Vlašimsku a Voticku. Nepotvrdil se ani dřívější předpoklad, že ve středu by již výstraha mohla být aktuální pro celé střední Čechy. Naopak: má se vztahovat jen na vyšší polohy Čáslavska, Kutnohorska a Vlašimska – a to od poledne do noci na čtvrtek; konkrétně do třetí hodiny po půlnoci.