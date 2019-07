Monsport žádá nájemné pouze za poslední tři roky, nájemné za předešlá léta je již promlčené. Žalobu podal u Okresního soudu pro Prahu-západ v červnu, družstvo se o žalobě dozvědělo z datové schránky ve středu. Družstvo má nyní 30 dní na vyjádření.

Nejvyšší soud před rokem rozhodl, že družstvo Svatopluk musí do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy. Nemovitosti totiž spadají do konkurzní podstaty. NS tak vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. Lidé, kterých se rozhodnutí týká a kteří si domy po zkrachovalém H-Systemu sami dostavěli, se odstěhovat odmítají.

Termín vystěhování byl původně do 23. srpna 2018. Ústavní soud ale vykonatelnost červencového rozhodnutí Nejvyššího soudu odložil, než kauzu z podnětu družstva sám přezkoumá. I rok od rozhodnutí Nejvyššího soudu žijí lidé v Horoměřicích stále v nejistotě.

Ústavní soud zatím o stížnosti nerozhodl, řekla dnes jeho mluvčí Miroslava Sedláčková. Není ani jasné, kdy by mohl padnout verdikt.

Podle Junka zaslal Monsport družstvu nejdříve předžalobní výzvu, ve které požadoval zaplacení celkem zhruba 22 milionů korun - 21 milionů za užívání osmi bytových domů, zhruba tedy 60 bytů a necelý milion za užívání stavebních pozemků a zahrad u řadových domů, které již byly z konkurzu vyjmuty. V samotné žalobě ale nakonec požaduje jen 21 milionů.

"Pro družstvo Svatopluk to jistě nemůže být překvapení, protože my jsme jim posílali již předžalobní upomínku, takže to není novinka," řekl dnes Monsport. "Tento krok, který jsme učinili, svým způsobem navazuje a vyplývá z pravomocného rozhodnutí Nejvyššího soudu," dodal Monsport. Soud podle něj uvedl, že pouze správce může nakládat s majetkem zapsaným v konkurzu a mít z něj užitky, případně benefity v podobě nájmu. "Za celou dobu nebyly správci placeny těmi užívajícími osobami žádné poplatky či peníze," dodal konkurzní správce.

350 tisíc korun na jednu rodinu

Právníci družstva podle Junka poslali Monsportovi na předžalobní výzvu nesouhlasné vyjádření. Mezi použitými argumenty byla například skutečnost, že obyvatelé domů si je dostavěli za své prostředky. "Takové peníze opravdu nemáme. Většina obyvatel jsou důchodci, kteří si neumí představit, kde by vzali tolik peněz," řekl Junek. Na jednu rodinu vychází zaplatit zhruba 350.000 korun.

"Je to nehoráznost. Dostavíte na základě řádného povolení konkurzního správce barák, který neměl střechu, okna, dveře, nic. Zaplatíte to komplet podruhé a on za toto chce nájem? Samozřejmě s tím nemůžu absolutně souhlasit," řekl jeden z obyvatel dotčených domů Richard Stadler. Správce Monsport podle něj získává peníze pouze pro majoritního věřitele, společnost Gomanold, která by z případných zaplacených peněz za nájem dostala nejvyšší částku.

Monsport částku za nájemné vypočítal na základě znaleckého posudku, který má ČTK k dispozici. Dvacetistránkový dokument určil jako obvyklé nájemné v Horoměřicích v loňském roce 157,50 koruny za metr čtvereční.

V samotné žalobě Monsport soud žádá o vydání platebního rozkazu, kromě samotného nájemného má BD Svatopluk zaplatit také úroky z prodlení, a to ve výši deset procent ročně, doba prodlení má běžet od 30. května. Pokud soud žalobě vyhoví, bude družstvu podle Junka hrozit exekuce.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty dostavěli sami, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu.