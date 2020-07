„Policisté z oddělení tisku a prevence s členy Týmu silniční bezpečnosti oslovili téměř padesát účastníků silničního provozu. Jednalo se zejména o cyklisty, jezdce na koloběžkách, ale i chodce,“ připomněl Chalupa. S tím, že tématem debaty vždy bylo dodržování předpisů silničního provozu a povinná výbava jízdního kola.

„Během rozhovoru si oslovení vyplnili krátký test, a to zejména ti starší 18 let; odpovídali na otázky zaměřené na znalost dopravních předpisů,“ konstatoval Chalupa, podle jehož slov to odevzdáním odpovědí nemusí končit. Pokud oslovení dali souhlas, bude jejich test zařazen do soutěže o věcné ceny. „Děti si zase vyzkoušely na přistaveném jízdním kole umístění jednotlivých částí povinné výbavy,“ uvedl. Drobné odměny v podobě v podobě reflexních pásků, testerů na alkohol, nealkoholických nápojů, omalovánek či map s cyklotrasami dostali respondenti už přímo při setkání s policisty.