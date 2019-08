600 let uplyne v pátek 16. srpna od úmrtí českého a římského krále Václava IV. a jeho osobnost si připomenou i na hradě Křivoklát. Program, který začne v 10 hodin, nabídne vystoupení šermířů, o hudební složku se postará kapela Gutta.

Ve 14:00 se uskuteční sázení vzpomínkové růže, která bude umístěna vedle růží věnovaných Karlovi IV., prof. Durdíkovi a Přemyslovi Otakarovi II. Ve 14:30 budou mít příchozí jedinečnou možnost vstoupit do bývalé soukromé místnosti Václava IV. (dnešní obřadní síň), kde proběhne speciální koncertní pásmo s průvodním slovem - Kodex Václava IV. v podání Jindřicha Macka a Jitky Baštové. V 16 hodin bude promítán film, který vznikl před třemi lety, a to Útěk do křivoklátských lesů, který návštěvníky ještě na chvíli pozdrží v době, kdy syn Karla IV. žil. „Václav IV. měl ke Křivoklátu významný vztah a pojal ho jako svoje zvláštní venkovské sídlo. Rovněž zde velmi rád popíjel," usmívá se kastelán hradu Petr Slabý.