Nejméně nehod evidují policisté na Kolínsku, Kladensku a Nymbursku. Podle odborníků za to mohou tvrdá jarní vládní opatření proti šíření covid-19.

Za poklesem střetů se zvěří stojí podle Michala Bíla z Centra dopravního výzkumu tvrdá vládních opatření proti šíření koronaviru na jaře letošního roku. Kvůli domácí karanténě se velmi rapidně utlumila doprava na českých silnicích, a to defakto okamžitě.

„V jedenáctém týdnu roku prudce poklesla intenzita dopravy, a to především na silnicích první tříd a dálnicích. Následně se intenzita dopravy postupně zvyšovala, a to až do pětadvacátého týdne,“ vysvětlil Michal Bíl.

Potvrzují to i data ze SRNA indexu (ten dvakrát ročně vydává Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu, pozn.red.), který pracuje s počtem nehod zanesených v policejních statistikách, výši škod na majetku, zdraví i životech a k tomu všemu je dává do souvislosti s rozsahem silniční sítě v krajích a okresech.

Zatímco loni mezi dubnem a zářím došlo ve Středočeském kraji k 1 816 srážkám se zvěří, letos jich bylo policií evidováno 1 528. Vzhledem k hustotě silniční sítě v kraji to znamená, že ke srážce se zvěří došlo každých 6,3 kilometru. Celorepublikový průměr je o sto metrů horší, tedy 6,2 kilometry.

Nejrizikovějším úsekem v kraji je silnice II/112 u Benešova poblíž odbočky na Dlouhé Pole. Na jednom úseku dlouhém 257 metrů ve sledovaném období došlo k dvanácti srážkám vozidel se zvěří s celkovou škodou 992 200 korun.

Přibylo střetů ve dne

Covidová opatření podle myslivců sice snížila úmrtnost zvěře na silnicích, ale zároveň také pozměnila chování zvěře. Do lesů a přírody začalo chodit mnohem více lidí a zvěř před návštěvníky prchala i přes komunikace. Častější jsou tak střety se zvěří i ve dne.

„Zvěř je velmi silně rušena a svoji aktivitu přesunuje více do nočních hodin. Zároveň ale před turisty uniká i přes komunikace a kvůli tomu dochází ke srážkám během celého dne, tedy mimo tradiční hodiny po západu a před východem slunce,“ doplňuje Miloš Fischer z Českomoravské myslivecké jednoty.

Podle dat Generali České pojišťovny průměrná výše škody, kterou taková nehoda na vozidle napáchá, přesahuje 42 tisíc korun.

„Za rok 2019 vyplatila pojišťovna motoristům na škodách způsobených střetem se zvířetem přes 430 milionů korun. To je oproti roku 2014 o 250 procent více. Počet pojistných událostí se rovněž oproti roku 2014 zvýšil o 170 procent,“ řekl Patrik Nauš z Generali České pojišťovny.

Rozptyl škod je přitom do značné míry závislý na tom, s jakým zvířetem se auto srazí. Nejnákladnější bývají škody způsobené srážkou s prasetem divokým. Nejvíce pak pojišťovna vyplácí za opravy vozidel z kategorie SUV.

Počty nehod se zvěří v jednotlivých okresech v období duben - září:

Mladá Boleslav 251 Benešov 245 Příbram 187 Mělník 131 Rakovník 116 Kutná Hora 115 Praha-východ 115 Praha-západ 94 Beroun 85 Nymburk 71 Kladno 68 Kolín 50

Zdroj: PČR, Generali Česká pojišťovna, Centrum dopravního výzkumu.