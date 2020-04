Na pomoc okolí Říma pošle kraj symbolických sto tisíc

Sto tisíc korun pro Lazio pošle do Itálie Středočeský kraj. V pondělí 6. dubna o tom rozhodli středočeští radní. Peníze však nezamíří do známého fotbalového klubu, jemuž by mohly stačit tak na kapesné pro některou z jeho osobností, ale jde o symbolický finanční dar pro humanitární účely pro region Lazio.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek