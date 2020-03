Právě k seškrtání příměstských spojů, a to na železnici i v autobusové dopravě, opakovaně vyzýval Středočechy pražský krizový štáb. Dosavadní omezení, k nimž ve středních Čechách došlo (od 14. března jezdí autobusy v prázdninovém režimu a následně byly ještě zrušeny některé noční spoje) považuje za zcela nedostačující.

Náměstek primátora Prahy s kompetencí pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě) upozornil, že počty pasažérů poklesly až o 90 procent – ve vlacích nyní jezdí desetina dřívějšího počtu cestujících a stane se, že vlak neveze vůbec nikoho – a také je třeba brát v úvahu, že se dopravci potýkají s nedostatkem personálu. Nejen kvůli nemocem a karanténám, ale hlavně z toho důvodu, že hodně zaměstnanců zůstalo doma kvůli péči o děti, jež nyní nechodí do školy.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) reagovala – rovněž opakovaně – že středočeský krizový štáb, který situaci v dopravě posuzuje každodenně, si tyhle souvislosti uvědomuje. Trvá však na tom, že je třeba zachovat možnost cestovat – aby se lidé mohli dostat do práce, a to včetně zdravotníků, hasičů, policistů nebo prodavačů, stejně jako z toho důvodu, aby si třeba senioři z malých vesnic mohli dojet nakoupit nebo k lékaři. Připustila, že o nějaké podobě omezení představitelé kraje uvažují – a pokud k tomu dojde, nejspíš by se týkalo víkendů. Byť i v sobotu a v neděli jezdí lidé na směny (a to včetně příslušníků složek integrovaného záchranného systému) a cestovat potřebují i další lidé; kupříkladu proto, aby se postarali o své blízké.

Nyní však přichází tlak na redukci veřejné dopravy nejen „odvedle“, tedy z Prahy, ale i „shora“. Ministr Havlíček se vyjádřil jednoznačně: pro omezení, přičemž k tomuto kroku by podle něj měly přistoupit stát i kraje. „Doporučujeme, aby byla upravena dopravní obslužnost s ohledem na faktický stav,“ uvedl s tím, že počet spojů má odpovídat snížené poptávce cestujících. Což se podle jeho slov týká jak státní, tak soukromé dopravy.

Ministr se také v pondělí obrátil na kraje s výzvou, aby v rámci preventivních opatření proti šíření koronaviru omezily v regionálních autobusových spojích prodej jízdenek u řidiče, jehož kontakt s cestujícími je na místě co nejvíce omezit. Takové doporučení, spojené i s trvalým uzavřením předních dveří, nicméně středočeské hejtmanství vydalo dopravcům už před dvěma týdny. Jízdenky také z rozhodnutí státu neprodávají průvodčí ve vlacích Českých drah.