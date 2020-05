ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Otazníky, které se jen v rámci kraje týkají tisící lidí, je možno shrnout do trojice těch základních: kdy, komu a kolik. Na detailní odpovědi si je zatím třeba počkat. Jisté je, že v červnové výplatě to nebude; i s takovým očekáváním se Deník setkal.

Stačilo by vynásobit?

Podíl záchranářů na úsilí zdravotníků zvládajících koronavirovou epidemii vysoce oceňuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). A jeho resort oznámil, že sedmi tisícům lékařů a nelékařských pracovníků poskytovatelů zdravotnické záchranné služby bude za březen, duben a květen vyplacena jednorázová odměna 40 tisíc Kč za každý měsíc – tedy na jeden pracovní úvazek.

Asi však nelze plošně říci, že lze počítat se 120 tisíci k výplatě navíc, jak by snad leckdo porozuměl. A pokud by to tak bylo, asi by se při pohledu do vlastní peněženky začali ošívat členové týmů působících v nemocnicích. Jak to bude doopravdy, se uvidí, slyšel Deník hned od několika záchranářů. S tím, že například netuší, zda by se odměna měla vázat na konkrétní práci vykonávanou určitou osobou, nebo rozdělovat podle částí pracovních úvazků – a není ani jasné, zda má hrát roli, že výjezdová stanoviště v kraji jsou obsazena týmy tří různých organizací…

Podrobnosti nemá ani kraj

Nic konkrétního zatím nelze upřesnit, potvrdil Deníku středočeský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). „Mohu nyní pouze sdělit, že je pravdou, že usnesením vlády ČR číslo 518 ze dne 7. května došlo ke schválení disponibilního objemu finančních prostředků 1 124 495 568 Kč na odměny zdravotnických pracovníků 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby – a současně i k navýšení disponibilního objemu finančních prostředků na krytí nezbytných výdajů spojených s vytvořením a provozem mobilních odběrových týmů o 28 000 000 Kč,“ konstatoval.

Jak se budou tyto celostátní částky dělit do jednotlivých koutů republiky a pak dále v jejich rámci, ještě říci nelze. „Stanovení způsobu přerozdělení těchto finančních prostředků mezi jednotlivé kraje zatím nemám k dispozici,“ konstatoval Bezděk. Podrobnosti zatím Deník nezískal ani z ministerstva zdravotnictví.

Konkrétní zatím nemůže být ani středočeská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD) v souvislosti s penězi, jež vláda slíbila na odměny pracovníků v sociálních službách: celkově 5,2 miliardy korun. Kolik kraj dostane, zatím neví. „Termín výzvy ministerstva práce a sociálních věcí se předpokládá na 21. května – a my se ihned přihlásíme,“ řekla radní Deníku.

S tím, za na výsledku pak bude záviset vše ostatní. „Záleží na tom, jak bude výzva postavena,“ konstatovala, že podrobnosti zatím nezná. V jednom má však Heřmanová jasno: pro lidi ze středočeských týmů by chtěla získat co nejvíce. „Opravdu si to zaslouží,“ zdůraznila.

Pochvala každodenního hrdinství



- Odměna pracovníkům záchranné služby je výrazem poděkování za jimi odvedenou práci v těžkých podmínkách a ocenění jejich osobního přístupu k řešení epidemie.



- Jejich činnost nelze přerušit či řešit formou home office. Každý den si tak museli oblékat ochranné obleky, aby v nich mohli několik hodin zajišťovat odběry vzorků, komunikovat s pacienty, pomáhat při jejich umisťování do zdravotnických zařízení či sociálních služeb.



- Druhý den si obleky navlékli nanovo a pokračovali v této náročné práci, která vyžaduje dobrou komunikaci, adaptaci, empatii a odbornost v jednom.



- Činnost pracovníků záchranné služby byla, s ohledem na stupňující se nervozitu obyvatelstva v situaci, kterou nikdo z nás ještě nezažil, velmi psychicky náročná a stresující – přesto ji operátoři zvládali a dokázali zajistit, aby linka tísňového volání 155 nezkolabovala. Občané i nadále, bez ohledu na koronavirus, mají akutní zdravotní a život ohrožující potíže.



- I záchranáři mají své blízké, o které mají strach, jsou mezi nimi matky samoživitelky, které se starají o nedospělé děti, či záchranáři v důchodovém věku. I oni odmítli zůstat v bezpečí domova a pokračovali obětavě ve službách při zvýšených bezpečnostních opatřeních a sníženého komfortu při práci. Za to jim patří obdiv a uznání.



Zdroj: ministr zdravotnictví Adam Vojtěch