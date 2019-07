Doporučení vodních záchranářů



* Plavání:

- Ve vodě platí pravidlo, že bychom se měli hlídat a sledovat navzájem (a pokud se někdo nehýbe, neplavat pryč, ale oslovit ho)

- Nechoďte do vody sami – a nejlépe s nějakou plovoucí pomůckou: plaveckou bójkou či jiným vhodným předmětem, který umožní nejenom oporu v případě potíží, ale také bezpečnou záchranu další osoby

- Přecenění vlastních sil provází zvláště přeplavávání přehrad, rybníků a jezer – a nebezpečí vyčerpání či zdravotních problémů (což se týká všech věkových skupin!) hrozí zvlášť při cestě zpět * Bazény a zahradní jezírka:

- Buď musíte dítě naučit plavat, nebo je nezbytné zajistit bazén tak, že ani zvídavé dítě se do něj nedostane

- Obecně platí pravidlo, že čím víc lidí dítě hlídá, tím méně je hlídáno – jinak řečeno: nikdo neví, kdo ho má na starost * Plavecké pomůcky pro děti

- Rodiče by neměli používat jako sebezáchranné prostředky pro děti cokoli, co je nafukovací

- Vůbec nejhorší jsou nafukovací kruhy (dítě může lehce vyklouznout a kruh již nezachytí), ale také rukávky jsou problematické; mohou prasknout * Bezpečné dětství:

- Preventivní program Bezpečné dětství – U vody bez nehody na (www.bezpecnedetstvi.cz) představuje rizika

- Co může hrozit a čeho a čeho se vyvarovat, názorně dětem ukazuje žabák Kvaky Zdroj: David Smejkal, prezident Vodní záchranné služby ČČK