Hashtagem se rozumí cosi jako klíčové slovo usnadňující vyhledávání příspěvků k určitému tématu na sociálních sítích. A právě o ně tady jde. Soutěž vybízí k výletům po středních Čechách, přičemž se výletník sám vyfotografuje a se snímky se pochlubí na sociální síti. To spousta lidí dělá běžně.

Pokud však záběry z výletu po středních Čechách do 31. května vyvěsí na facebook či twitter právě s označením #poSTRCKostru, říká si tím o účast v soutěži. Na tři fotografující výletníky, kteří budou mít štěstí při losování výherců, čekají odměny. Vedle upomínkových cen jde o volné vstupenky na Středočeské kulturní léto.

Podmínkou však je, aby výletník na fotografii nechyběl, připomíná na facebooku krajský úřad. S vysvětlením, že cílem tohoto opatření není podporovat selfie mánii; jde o to zajistit, aby se do soutěže nedostaly fotografie postahované bůhví odkud. Naopak je úplně fuk, která z krás středních Čech bude na záběrech zachycena: snímek může vniknout někde v půvabném přírodním zákoutí, stejně jako na hradě nebo jiné památce či třeba v muzeu. Nezbytné pro zapojení do soutěže je také použití určeného hashtagu: právě podle něj zástupci krajského úřadu soutěžící fotky najdou.