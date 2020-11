V rámci semináře, který potrvá od 10. do 15. hodiny, zazní nejen informace o koncepci Smart Česko a jeho vazbách na principy udržitelného rozvoje, ale především dojde na pojednání o praktickém využívání takzvaných chytrých řešení, majících usnadňovat lidem běžný život, ale třeba i obcím spravování veřejných záležitostí.

A to včetně představení konkrétních výstupů projektu Venkov pro život 4.0, kdy koordinátor pro realizaci strategií odboru regionálního rozvoje krajského úřadu Karel Piškule přiblíží, co se již ve středních Čechách podařilo.

Pozornost bude také věnována roli aktivních občanů, organizací, firem i obcí se zájmem o rozvoj regionu sdružených v takzvaných MASkách; místních akčních skupinách. Dojde však i na debatu o penězích – tedy kde na financování chytrých řešení vzít (přičemž organizátoři slibují, že řeč bude jak o formách dotačních, tak i bezdotačních).

A Luboš Nobilis dále představí příležitosti, které nejen malým obcím může přinést přechod k takzvanému oběhovému hospodářství – tedy uplatnění principů cirkulární ekonomiky, což lze označit i jako princip opětovného využívání již jednou použitých zdrojů s omezováním množství produkovaného odpadu.

Nejde přitom jen o separovaný sběr odpadků k recyklaci, což asi leckomu bleskne hlavou, případně využívání odpadního tepla, ale do této oblasti se řadí třeba i opětovné používání obalů spojené i s jejich zálohováním, sdílení vozidel od kol po auta, alternativní ubytování nebo taxislužby, ale také různá on-line řešení – či třeba i využívání internetu věcí (kam se leckdy připojuje například i kolínský projekt chytré klíčenky pro děti, kombinující kartu přístupovou, obědovou do školní jídelny, platební a může nabídnout i další funkce – třeba posloužit jako průkazka do knihovny nebo na městskou dopravu).

I když seminář bude vlastně webinářem, tedy s účastí na dálku prostřednictvím internetu, je potřebná předchozí registrace účastníků. Cestu k přihlašovacímu formuláři s podrobným programem najdou zájemci na webových stránkách pořádajících institucí (a rychlý přístup může nabídnout třeba odkaz 1url.cz/@chytryvenkov).

Registrovaní účastníci následně dostanou informace, jak se k připojit. Postačí k tomu notebook nebo stolní počítač s možností přenosu zvuku a internetové připojení – a vlastně nejde o příliš velký rozdíl proti takzvané distanční výuce školáků, kterou nyní musí zvládat i prvňáčci.