Na získání dvou miliard z dotací bude kraj potřebovat dvoumiliardový úvěr

Střední Čechy – Další dvoumiliardový úvěr by si mohl vzít Středočeský kraj po roce 2021 pro kofinancování evropských i národních dotací. V souvislosti s projednáváním střednědobého výhledu rozpočtu kraje pro období let 2020 – 2024 to při pondělním jednání krajských zastupitelů připomněl náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí a evropských fondů Gabriel Kovács (ANO).

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

Kofinancováním se rozumí vlastní podíl příjemce dotace na celkových nákladech projektu – a díky přijetí dvoumiliardového úvěru by se podle Kovácsových slov mělo podařit dostat do středních Čech zhruba dvě miliardy z dotačních peněz. Jinými slovy – zhruba stejnou částku. Příští dotační období má proti tomu současnému výrazně posunout míru spoluúčasti. „Z nynějších 10 procent se to posouvá řádově k 50 procentům,“ upozornil Kovács, že se blíží konec časů, kdy na své projekty získává kraj dotace kryjící většinu nákladů: do budoucna to bude zhruba polovina. Kovács dále připomněl, že od roku 2020 se očekává nárůst investic. Počítá se prý s výrazně proinvestičním rozpočtem. „Snaží se zhodnocovat majetek a splácet dluhy především v oblasti silniční infrastruktury,“ konstatoval náměstek Kovács. Memorandum o spolupráci kraje s Ukrajinou nevonělo pouze KSČM Přečíst článek › Odvolávání radního Hermana skončilo dřív, než mohlo začít Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský