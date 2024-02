V závislosti na postupu prací bude totiž různě omezován pohyb lidí v prostorách nádraží; s bariérami a obchozími trasami. Bude s tím spojeno i využívání provizorního nástupiště a uzavírání některých částí opravovaných peronů. S omezováním rozsahu nabízeného spojení se však kvůli stavbě nepočítá. Mluvčí správy železnic Nela Eberl Frýbová potvrdila, že modernizace je naplánována za plného provozu nádraží.

Místo pro autobusy nad vlaky

Železniční stanice na Smíchově slouží od roku 1862; nynější budova včetně základního řešení prostoru pochází z padesátých let. Cílem zahajované přestavby je nejen modernizace samotného nádražního prostoru, ale vybudování nového přestupního terminálu úzce propojujícího provoz vlaků a metra i s tramvajemi a autobusy – včetně příměstských a dálkových.

Nad úrovní kolejiště (tedy s nájezdem po rampě) plánuje magistrát vybudovat autobusové nádraží, které by se stalo náhradou za nyní využívanou lokalitu Na Knížecí. Podle předpokladů by se tento terminál mohl začít stavět koncem příštího roku – tedy v době, kdy prvotní plány už počítaly s jeho zprovozněním – a hotovo by pak mělo být za pět let. Projekty však pamatují i na individuální dopravu, když se hlavní město chystá rovněž postavit parkovací dům, připomněl primátor metropole Bohuslav Svoboda (ODS). Počítá se také s parkováním B+R, tedy s prostorem pro uložení jízdních kol.

Vedle proměn ve využívání veřejné dopravy přinese nové řešení také lepší propojení okolní zástavby. Souběžně s rekonstrukcí nádraží se bude stavět nová lávka do Radlické ulice. Nabídne nejen přímý přístup na jednotlivá nástupiště prostřednictvím eskalátorů a výtahů, ale také spojení s nově vznikající čtvrtí Smíchov City a s plánovaným autobusovým terminálem. Součástí lávky se stanou i komerční prostory.

Jedno nástupiště navíc

Celkovou přestavbu stanice, spojenou i se zvýšením kapacity a zajištěním bezbariérového pohybu, Správa železnic za účasti politiků slavnostně zahájila v úterý. Čilejší ruch zde má být patrný po předání staveniště na počátku března.

Dojde na modernizaci všech nástupišť včetně vybudování nového, čtvrtého: pro vlaky jedoucí po trase „pražského Semmeringu“, tedy spojení přes Jinonice a Zličín do Hostivice. Rekonstrukcí projdou i podchody, které se také dočkají prodloužení. Rovněž v souvislosti s těmito pracemi musí cestující počítat s omezením pohybu.

Proměna výpravní budovy

Samostatně Správa železnic chystá také rekonstrukci nádražní budovy, s čímž už nyní budou spojeny některé přípravné práce. Tahle stavba zaměřená na výpravní budovu by podle dřívějších předpokladů měla pokračovat ještě zhruba rok poté, co práce na kolejišti, peronech a podchodech budou hotové. Tuto rekonstrukci nádražních budov má doplnit i novostavba na místě jižního křídla.

