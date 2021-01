Vítězem se stalo sdružení „MP+ov Nehvizdy 2020“, za kterým stojí společnost Metroprojekt ze Sudop Group a architekti Jiří Opočenský a Štěpán Valouch. „Příprava prvních úseků VRT intenzivně pokračuje,“ doplnil k oznámení výsledku šéf SŽ Jiří Svoboda prostřednictvím twitterového účtu.

„Připravovaný terminál s pracovním názvem Praha východ bude sloužit zejména obyvatelům severovýchodní části Středočeského kraje a přilehlých oblastí hlavního města. Smyslem vybudování této periferní stanice je především umožnit, aby v okolí žijící obyvatelé mohli využít benefitů vysokorychlostní železniční dopravy bez nutnosti zajíždění do centra metropole,“ uvedla Správa železnic v tiskové zprávě.

Organizace spadající pod ministerstvo dopravy řízené vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (ANO) předpokládá podle zahraničních zkušeností (podobné dopravní stavby na okrajích velkých měst jsou běžné například ve Francii), že nový terminál se stane impulzem k rozvoji přilehlého okolí. Proto měla architektonická soutěž také urbanistickou část, ve které autorské týmy rozpracovaly své vize, jak má vypadat širší okolí moderní železniční stanice. Řešilo se rovněž napojení na blízkou dálnici D11.

„Návrhy prověřily několik možných přístupů od poměrně husté zástavby městského typu až po volnou krajinu i postupný přerod od nádraží ve volné krajině po centrum nového města. Diskuse na téma začlenění nového nádraží by nebyla bez tolika různých pohledů možná a bude jistě pokračovat na úrovni kraje a okolních obcí. Správa železnic všechny zaslané návrhy představí formou on-line výstavy, o jejímž termínu budeme informovat,“ slíbila Nela Friebová, mluvčí SŽ.

Každý má jiný vkus, ví starosta

„Samozřejmě, každý má jiné představy, jiný vkus, ale věřím, že jeho podobu oceníte. Za sebe mohu říct, že jsem velmi ocenil profesionalitu odborníků při výběru výsledné podoby terminálu a že jsem nesmírně ocenil, že všichni akceptovali pohled Nehvizd, který jsem mohl jako jeden z porotců v soutěži prosazovat,“ poznamenal Jiří Poběrežský, starosta středočeského městyse. Podle radnice bylo jednou z podmínek Nehvizd také zapracování cyklostezky k novému dopravnímu terminálu.

Veřejnost se kromě vizualizací vítězného návrhu už teď může seznámit rovněž s dílem pražské společnosti „ra15“, která skončila druhá, i třetí SBS Engineering Group z Polska. Odborná porotav ocenila za „originalitu a kvalitu“ také další dva návrhy.

Železniční terminál má nabídnout rychlé vlakové spojení pro pravidelné dojíždění do centra Prahy s cestovní dobou okolo patnácti minut i vysokorychlostní spoje do Brna, Jihlavy, Ostravy, Hradce Králové, Pardubic, Ústí nad Labem, Drážďan nebo Vídně. Celkovou investici do nádraží v Nehvizdech odhaduje SŽ na 780 milionů korun. Vlaky by po VRT mohly jezdit rychlostí až 300 km/hod. Začátek realizace se očekává kolem roku 2025.