Národní park Křivoklátsko? Debaty ohledně jeho vzniku spějí do nové etapy

Do nové etapy spějí debaty kolem záměru vyhlásit Národní park Křivoklátsko. Na jedné straně v nich stojí prestiž oblasti s oceněním jejích hodnot, maximální možná míra ochrany cenného území a přístup k penězům na různé projekty, na straně druhé obavy ze zdražení dřeva, změn hospodaření v lesích i v zemědělství, omezení myslivosti i houbaření či třeba strach z dopadů neúměrného přílivu turistů do dosud poklidné oblasti. Přičemž odpůrci zvyšování stupně ochrany území mimo jiné trvají na tom, že zdejší přírodní hodnoty (a ano, oceňované jsou právem) by neexistovaly bez dlouhodobého úsilí řady generací lesníků, kteří se na Křivoklátsku o krajinu starali.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Křivoklátsko | Foto: František Ortmann; archiv Středočeské centrály cestovního ruchu

Zdá se, že od dosavadních debat, diskusí a někdy i polemik se věci posouvají ke konkrétním krokům. Naznačují to alespoň vyjádření středočeského krajského úřadu, který na sociálních sítích informoval o návštěvě hejtmanky Petry Peckové (STAN) a krajské radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jany Skopalíkové (Piráti) u ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL). Konkrétní kroky se čekají v červnu Zástupkyně hejtmanství přijely vyslovit podporu vzniku nového národního parku, již obsahuje i usnesení krajských zastupitelů. Samotná úloha kraje je však spíš okrajová. Jde o záležitost řešenou na centrální úrovni: národní parky se vyhlašují pomocí schválení samostatného zákona, a to na návrh ministerstva. Jeho představitelka Hubáčková po setkání se středočeskými političkami uvedla, že proces směřující k vyhlášení národního parku chce její resort zahájit začátkem června. „Děkuji Středočeskému kraji za podporu a spolupráci – Křivoklátsko si národní park zaslouží!“ konstatovala ministryně. Krajští radní vyjíždí do regionů. S občany se setkají v Kolíně a Rakovníku Její slova zopakoval oficiální twitterový profil Krajského úřadu Středočeského kraje: „Křivoklátsko si národní park zaslouží. Na facebooku pak úřad postoj krajských politiků shrnuje do několika vět: „Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko je jedinečné přírodní území. Středočeský kraj chce proto zajistit pro současné i budoucí generace, že unikátní příroda zůstane zachována. A nejvyšší stupeň ochrany poskytuje pro území právě statut národního parku.“ Argumentem odpůrců jsou i letadla Pasivní nezůstává ani protistrana. Ukazuje to mimo jiné společná výzva starostů obcí z širšího regionu, jež dává na srozuměnou, že na postoji místních se nic nezměnilo ani po propagační kampani ve prospěch národního parku, kterou přednedávnem v regionu uspořádali zástupci hejtmanství. Jak Karlova Ves, jediná obec, která by měla ležet uvnitř plánovaného území národního parku, tak některé obce v jeho sousedství a okolí dávají najevo, že o národní park nestojí a nynější ochranu území v režimu chráněné krajinné oblasti považují za dostatečnou: legislativní podmínky prý není třeba upravovat a stačí jen být dobrým hospodářem. V souvislosti se záměrem vyhlášení národního parku Křivoklátsko proběhlo dnes jednání na @mzpcr , kterého se zúčastnila @PPeckova a @JSkopalikova. Proces by měl odstartovat na již začátku června, protože Křivoklátsko si NP zaslouží. https://t.co/slsrFMGd6W — ?? ? ?? Středočeský kraj (@StredoceskyK) April 21, 2022 Dokument, který je označován jako velikonoční výzva, byl odeslán poslancům a senátorům Parlamentu ČR, informovala starostka Karlovy Vsi Iveta Kohoutová (nez). Mimo jiné zmiňuje „jízdu na mrtvém koni“, když upozorňuje na materiál představující přednosti národního parku, který je starý už deset let, přičemž odkazuje na vyjádření ministerstva v dopisech zástupcům obcí, že aktuální podklady hotové ještě nejsou. „Spanilé jízdy představitelů Středočeského kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny po jednotlivých obcích nelze považovat za jednání nad záměrem, nebo dokonce návrhem národního parku – jde maximálně o prezentaci jakési mlhavé představy plné proklamací bez jediného seriózního argumentu,“ uvádí dopis adresovaný zákonodárcům. V klidu, nebo s emocemi? Krajské zastupitele čeká zasedání Ten podepsali starostové tří desítek obcí nejenom z Rakovnicka; aktivní v nesouhlasu jsou i jejich kolegové z okresů Kladno a Beroun. A hovoří také o nekoncepčnosti, když mimo jiné zmiňují, že s národním parkem nepočítají třeba ani plán péče Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko na období 2017–2026 či jiné koncepční dokumenty s dlouhodobou platností. V neposlední řadě odpůrci upínají své naděje k ohlášené vládní podpoře výstavby paralelní dráhy na ruzyňském letišti a provozu na letišti vůbec: vzhledem k pohybu letadel nízko nad terénem očekávají, že by Evropská unie očekávané dotace na národní park spíše neposkytla. Po oznámení záměru zřídit národní park, tedy podle aktuálních zpráv od počátku června, poběží 90dení lhůta na podávání případných námitek ze strany obcí i vlastníků nemovitostí. Dá se očekávat, že místní odpůrci se tuto příležitost budou snažit maximálně využít.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez limitu a omezení. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu