Smutnou pravdu potvrdila ředitelka protiepidemického odboru Lilian Rumlová. „Od začátku chřipkové sezony evidujeme tři závažné případy v souvislosti s onemocněním chřipkou – v jednom případě s úmrtím,“ konstatovala.

Závažnými případy se rozumí pacienti, jejichž zdravotní stav si vyžádal hospitalizaci na nemocničních odděleních ARO nebo JIP. Typickým příkladem je obézní kuřák vyššího věku, který trpí několika chronickými onemocněními (zpravidla s chorobami kardiovaskulárního systému, plic, ledvin či cukrovkou). V chřipkové sezoně 2018-19, tedy během minulé zimy, hygienici v kraji zaznamenali 97 závažných případů – a z toho 26 úmrtí.

Nejstaršímu zesnulému bylo 86 let, nejmladšímu pouhých šest. Šestnáct obětí bylo z řad seniorů nad 70 let, z věkové skupiny 60 – 70 let dalších sedm. Během zimy na přelomu let 2017 a 2018 hygienici napočítali rovněž 97 závažných případů; nepřežilo 30 lidí.

Prozatím přitom nemůže být řeč o „chřipkové epidemii“. O té se zpravidla hovoří, pokud výskyt všech akutních respiračních infekcí (nejde tedy jen o lidi s chřipkou) přesáhne ve sledovaném regionu 1600 případů v přepočtu na sto tisíc obyvatel. „K epidemii obvykle dochází na přelomu ledna a února, což předpokládáme i letos,“ poznamenala Rumlová. Vedle zvýšeného počtu nemocných jsou pro toto období příznačná preventivní opatření včetně zákazu návštěv v nemocnicích, léčebnách i zařízení sociálních služeb.

Z pátečního vyhodnocení hlášení praktických lékařů a pediatrů plyne, že aktuální nemocnost ve středních Čechách dosahuje 1083 onemocnění sto tisíc obyvatel; ve třetím kalendářním týdnu stoupla proti týdnu předchozímu o 15,3 procenta. Nejvyšší byla zaznamenána na Mělnicku, nejnižší na Kladensku. Nejpostiženější věkovou skupinou jsou předškoláci: děti do pěti let.

Výrazný nástup ve srovnání s předchozím týdnem byl zaznamenán u onemocnění s klinickým obrazem chřipky: vzestup o 131,8 procenta. Na celkové nemocnosti v kraji se tito pacienti podílejí ze 4,7 procenta, když v této kategorii jde o 51 onemocnění na sto tisíc obyvatel.

Akutní respirační onemocnění ve střeních Čechách

Věková skupina Onemocnění na sto tisíc obyvatel Změna proti předchozímu týdnu Do 5 let 2590 +5,4 procenta 6 – 14 let 1724 +47,5 procenta 15 – 24 let 1815 +28,4 procenta 25 – 59 let 595 +3,3 procenta 60 let a více 481 -8,7 procenta Celkem 1083 +15,3 procenta



Akutní respirační onemocnění v regionech

Region Onemocnění na sto tisíc obyvatel Změna proti předchozímu týdnu Benešovsko 1173 +6,4 procenta Berounsko 894 -1,7 procenta Kladensko 852 +10,4 procenta Kolínsko 982 +3,0 procenta Kutnohorsko 1077 +22,8 procenta Mělnicko 1428 +32,2 procenta Mladoboleslavsko 921 +4,1 procenta Nymbursko 1188 +66,2 procenta Praha-východ 1169 +8,1 procenta Praha-západ 1044 +31,0 procenta Příbramsko 1192 +3,4 procenta Rakovnicko 1252 +21,6 procenta Středočeský kraj 1083 +15,3 procenta



Zdroj: KHS Středočeského kraje; údaje za 3. kalendářní týden 2020