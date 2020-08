Středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová v souvislosti s ní připomněla také čtyři řidiče, kteří pili alkohol, a jednoho pod vlivem drog. Dalšími často a dlouhodobě se opakujícími přestupky jsou nepoužívání bezpečnostních pásů, nevyhovující technický stav vozidel či nevěnování se řízení; včetně používání telefonu za jízdy.

Na to všechno by si řidiči měli dávat pozor neustále – nicméně v těchto dnech obzvlášť. Policie totiž ve čtvrtek rozjela další velkou kontrolní akci, a to rovněž v celostátním měřítku. Souvisí s tradičně zvýšenou hustotou provozu na konci prázdnin a potrvá až do neděle, informovala Hana Rubášová z policejního prezidia. „Naším cílem není pouze represivní rovina, ale chceme zejména působit preventivně,“ zdůraznila, že viditelná přítomnost hlídek má přispět k bezpečnějšímu a plynulejšímu návratu rekreantů.

I pokuty tomu však napomohou. Policie se chce zaměřit především na vybrané hlavní tahy; obzvlášť na dálnice, na místa s aktuálním dopravním omezením i na úseky známé častými prohřešky řidičů kamionů. A podle slov Rubášové dojde na prověřování všeho, co lze kontrolovat přímo na silnici: od rychlosti jízdy přes způsob přepravy dětí až po pořádek v dokladech.

Zaměření dopravně bezpečnostní akce:

- Dodržování stanovených rychlostních limitů

- Správný způsob jízdy

- Dodržování zákazu telefonování za jízdy

- Používání bezpečnostních pásů a dětských autosedaček

- Respektování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči vozidel před a během jízdy

- Technický stav motorových vozidel

- Doklady předepsané pro řízení motorových vozidel



Zdroj: Policie ČR