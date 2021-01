Středočeští zastupitelé nakonec jednoznačně kývli na dvacetiletý pronájem pozemků v oblasti bývalého letiště Boží Dar v někdejším vojenském prostoru u Milovic na Nymbursku společnosti Valeo Autoklimatizace, která už tam na pronajaté přistávací dráze testuje chytré komponenty pro automobilový průmysl – včetně prvků autonomního řízení vozidel, určených k exportu prakticky do celého světa. A to i s právem zbudovat stavby.

Proti podmínkám zazněly výhrady

Debatu zastupitelé nevedli o tom, zda Valeo ano, či ne; v tom byli vesměs zajedno. Tématem jejich debaty se však staly podmínky, jež se kraji podařilo s firmou dojednat. A také rychlost, s níž se od nich očekává, že přijmou rozhodnutí.

Radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák (ODS) totiž upozornil, že podle sdělení manažerů má společnost od mateřské firmy ve Francii rezervovány finanční prostředky na rozvoj polygonu do konce ledna – a pokud do té doby nebude jasno, může se stát, že významná investice zamíří jinam.

Memorandum o spolupráci, které s českým zastoupením Valeo (jež také provozuje dva podniky na Rakovnicku a vývojové centrum v Praze) podepsala v říjnu 2018 tehdejší hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) hovoří o plánech firmy investovat do milovického areálu sto milionů korun.

Nyní opoziční hnutí ANO však teď patří ke kritikům. Podle slov zastupitele Martina Draxlera, jenž v minulém volebním období byl radním pro regionální rozvoj, cestovní ruch a sport, je problémem požadavek firmy rozdělit nájemné – 600 tisíc korun měsíčně – na 300 tisíc za nájem a 300 za služby: není prý jasné, jak často bude Valeo požadovat sekat trávu či odklízet sníh.

Radní Lesák k tomu poznamenal, že kraj se bude starat pouze o příjezdové komunikace; údržbu pronajaté plochy si zajistí Valeo. Draxler také postavil do kontrastu výnos z nájmu a daň z nemovitostí, již kraj za toto území musí platit; ta dosahuje dvou milionů korun ročně.

Draxler dále upozornil, že není jasné, kolik by měl kraj platit za odkup vybudovaných budov, pokud se Valeo rozhodne odejít předčasně. „Zakládáme si na problémy,“ varoval i Robert Bezděk (ANO). Za problém považuje třeba i pojištění.

Výhrady i v rámci koalice

S výhradami se však na jednání zastupitelů netajil ani současný náměstek hejtmanky Jiří Snížek (Piráti), který má na starosti oblast regionálního rozvoje a územního plánování. Ohradil se proti tomu, že s návrhem smlouvy se neměl čas seznámit odbor regionálního rozvoje krajského úřadu – a u nájemného nedohledal, zda se bude zvyšovat o inflaci. To bude, ujistil Lesák. Piráti současně dostali poměrně jasně na srozuměnou, že kolegové z koalice vládnoucí kraji nechápou, proč se jako součást koalice staví na zadní.

Co zaznělo v debatě zastupitelů



- Martin Kupka (ODS): Valeo pro nás není neznámá firma – a my stojíme o inovace a práce s vysokou přidanou hodnotou



- Věslav Michalik (STAN): Pro mě je Valeo strategický partner – a není teď důvod zabíhat do absolutního detailu



- Lucie Cirkva Chocholová (Piráti): Inovace chceme, spolupráci vítáme – ale teď se bavíme o smlouvě a jejích parametrech, které pro nás nejsou ideální



- Irena Bartoňová Pálková (za ANO): Zafixovat cenu poskytovaných služeb na 20 let je více než nezodpovědné



- Pavel Telička (Spojenci/Hlas): Důvěřujme kolegům, kteří vedou jednání; z hlediska regionálního rozvoje vnímám smlouvu jako plus; dejme na misku vah, že bychom o ně mohli přijít



- Jiří Snížek (Piráti): Nemohu hlasovat pro novou smlouvu, když nemáme stanovisko odboru ani výboru – a ta současná je ještě 2,5 roku platná



- Dan Jiránek (ODS): My nerozhodujeme jen o jedné firmě; podle zkušenosti z Kladna, kam přišli Japonci a pak Francouzi, to mělo vliv i na ostatní zájemce



- Martin Draxler (ANO): To, že chceme spolupracovat s Valeo, nikdo nezpochybňuje – ale přece kvůli tomu neuzavřeme špatnou smlouvu



- Jak Jakob (Spojenci/TOP 09): Jestliže je situace dána tak, že berte, anebo nechte jít, já jsem jednoznačně přesvědčen, abychom brali



- Libor Lesák (ODS ): Jestliže nyní platíme za údržbu pozemků 950 tisíc korun ročně, ani se těch 300 tisíc měsíčně nevyčerpá – a Valeo po nás ani nebude chtít vyúčtování



Zdroj: jednání zastupitelů Středočeského kraje