Střední Čechy – Vedro úmorné a bouřky úporné. To je varování týkající se sobotního počasí, s nímž v pátek 14. června přišli meteorologové. Výstraha se vztahuje na celé území Středočeského kraje včetně Prahy (a rovněž na sousedy v pásu na centrální části republiky, který zasahuje celé území od severu k jihu).

Bouřka. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Varování před silnými bouřkami platí od sobotní 14. hodiny do nedělní šesté ranní. A někde, zdá se, to může vypadat, jako když nebe otevřelo okno do pekla. Velmi silné bouřky, jejichž příchod je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu vysoce pravděpodobný, mohou lokálně provázet přívalové srážky až kolem 50 mm s možným intenzivním odtokem vody ze svahů – a k tomu ještě kroupy a nárazy větru kolem 25 m/s (tedy 90 km/h).