Dobrovolní hasiči jsou připraveni vyrazit pomáhat do nemocnic. Čekají na pokyn

Samotná vakcinace nicméně ve středních Čechách poslední dobou poskočila kupředu. Mluvčí kraje David Šíma ve středu zopakoval dříve prezentované údaje, že zatímco v září a říjnu bylo dohromady aplikováno přes 85 tisíc dávek, v listopadu jich bylo přes 133 tisíce. „V porovnání s ostatními kraji současně patříme mezi tři kraje, které podaly během listopadu nejvíce očkovacích dávek,“ uvedl. Takzvaně dokončené očkování mělo na počátku prosince 72,3 procenta obyvatel kraje ve věku od 16 let výš; přes sto tisíc osob dostalo i posilující dávku.

Nejnovější údaje o počtu nakažených připomínají ve středních Čechách 34 056 lidí, když během úterý bylo nově pozitivně testováno 2314 osob. „Sedmidenní incidence ve Středočeském kraji postupně mírně klesá. Aktuálně je na hodnotě 962 nakažených na sto tisíc obyvatel. Před týdnem to bylo více než 1080 nakažených na sto tisíc,“ nabízí Šíma srovnání. Ve středu podotkl, že nejvyšší hodnoty incidence vykazují věkové skupiny školních dětí a mládeže od šesti až do devatenácti let. „Nad hranicí 1000 nakažených na sto tisíc je pak i věková skupina odpovídající rodičům těchto dětí a mladých – tedy od 30 do 49 let,“ poznamenal mluvčí.