Dovedete si představit pálení čarodějnic při dodržování dvoumetrových odstupů v nejvýše desetičlenné skupině a s nasazenou rouškou? Policie nikoli. Pavel Truxa z policejního ředitelství pro Středočeský kraj Deníku sdělil, že v návaznosti na vyhlášený nouzový stav a aktuální přijatá opatření vlády krajské policejní ředitelství „nemůže doporučovat konání takových kulturních akcí“. A policie chystá opatření, při nichž budou hlídky o filipojakubské noci kontrolovat, zda lidé respektují všechna opatření a nařízení, která mají dodržovat. „Veřejnost žádáme, aby se chovala ohleduplně – a nevystavovala zbytečně sebe ani jiné občany případnému nebezpečí,“ vyzývá Truxa.

Případné žádosti čeká zákaz

O ohleduplnosti hovoří také krajský vyšetřovatel požárů profesionálních hasičů Libor Pospíšil, když vybízí k odložení pálení čarodějnic na klidnější období. Míní, že kdo počká na ukončení krizového stavu a změnu povětrnostních podmínek, bude si moci „ty pravé čarodějnice užít se všemi náležitostmi“. Letos by pálení čarodějnic v tradičním termínu znamenalo pro hasiče větší problém než jindy – byť stejné to bývá rok co rok: vyjíždějí na kontroly ohnišť a jejich dohašování, někdy i k likvidaci požárů, které se z nich rozšířily. „Po dobu vyhlášeného nouzového stavu je nutné jednotky hasičů udržet v plné akceschopnosti pro případ akutní potřeby,“ upozornil Pospíšil.

Protože je dlouhodobě sucho a meteorologové ještě očekávají oteplení, nedovede si představit, že by jakákoli opatření přijatá proti možnému rozšíření plamenů bylo možno považovat za bezpečně dostačující a účinná. „Spalování hořlavých látek na volném prostranství v tomto období v žádném případě nelze povolovat ani po předchozím oznámení Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje, a to ani po navržení opatření proti vzniku a šíření požáru,“ uvedl Pospíšil. Na případná oznámení o chystaném pálení tedy budou hasiči reagovat vydáním zákazu. „S vysokou mírou pravděpodobnosti blízkou jistotě,“ uvedl s tím, že za těmito zákazy stojí nejen aktuální klimatické podmínky, ale rovněž přihlédnutí k nouzovému stavu.

Naráží na fakt, že právnické osoby i podnikající fyzické osoby mají povinnost pálení – čímž se rozumí jakékoli spalování hořlavého materiálu ve venkovním prostředí – předem nahlašovat hasičům. Vztahuje se to i na čarodějnické ohně organizované obcemi, spolky či jinými organizacemi nebo firmami. Hasiči pak mohou nařídit další bezpečností opatření, případně pálení zcela zakázat. Což se letos také stane, potvrdil Deníku také mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel.

Zákaz pálení se bude vztahovat na všechny právnické i podnikající fyzické osoby, řekl Gabriel Deníku. „Fyzickým osobám to nemáme možnost vyloženě zakázat – ale i je žádáme, aby tuto činnost omezily,“ zdůraznil mluvčí. Připomněl také, že na počátku víkendu na to středočeští hasiči reagovali na svém webu hzssck.cz, kde nejen zveřejnili Pospíšilovu výzvu, ale také změnili funkci banneru, který zájemce běžně přesměrovává na ohlašovací formuláře na adrese paleni.izscr.cz. Nyní to neplatí: po kliknutí se objeví text nazvaný Hasiči vyzývají občany k ohleduplnosti; pálení čarodějnic odložte na klidnější období.

Krajské nařízení se změní

Podrobná pravidla pro omezení činností v období déletrvajícího sucha stanoví krajské nařízení, jehož platnost automaticky nastává pro dobu, po kterou Český hydrometeorologický ústav vydá výstrahu před zvýšeným nebezpečím požárů. Mnozí pořadatelé čarodějnických akcí si jistě vzpomenou, jak se loni na sklonku dubna s napětím (a nakonec úspěšně) čekalo na její ukončení. Na spadnutí je však změna, jež má začít platit každým dnem, řekl Deníku Jan Denemark Nováček z kanceláře hejtmanky. Připomněl, že krajští radní čerstvě schválili, že platit bude toto nařízení také poté, co o to požádají hasiči. Platit v nové podobě má nařízení hned po zveřejnění ve věstníku. „To by mělo být ještě do čarodějnic,“ očekává Nováček, že změna se uplatní skutečně každým dnem.