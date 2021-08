Vyplývá to ze zveřejněných kandidátních listin stran, hnutí a koalic. Projektant energetických zařízení Pazour je na 25. místě kandidátky. Kandidáti, kteří jsou naopak nejmladší a je jim 21 let, jsou v metropoli tři. Prodavačka Adriána Goleňová z Horních Dubenek na Vysočině (25. místo na kandidátce Levice), truhlář Petr Tlačner z Jesenice (24. místo na kandidátce uskupení Otevřeme Česko normálnímu životu) a studentka Dominika Tůmová z Prahy (34. místo na kandidátce ANO 2011).

Celkově v Praze kandiduje 621 mužů a žen v průměrném věku 50,66 let. Žen je necelá třetina, přesně 199 a mají průměrný věk 48,66 let. Mužů pak 68 % ze všech kandidátu s průměrným věkem 51,61 let.

Pokud jde o věkové rozložení kandidátů, pak nejvíce jich je nad 50 let (50,08 %), politiků, kteří touží po hlasech Pražanů a je jim 30–49 let, je 45,41 procent a kandidátu do 29 let je jenom 4,51 %.