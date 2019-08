Festivalu Let It Roll, označovanému za největší drum & bassový festival na světě (který také fanoušky z celého světa láká), patří již od čtvrtka 1. až do neděle 4. srpna areál někdejšího letiště u Milovic. „Kompletní seznam vystupujících čítá téměř dvě stovky jmen. Jsou mezi nimi jak ty největší hvězdy drum & bassové scény, tak i desítky prozatím méně známých, ale velmi zajímavých a talentovaných hudebníků a tvůrců,“ připomněla Kubíčková. Upozornila rovněž, že festival je výjimečný i tím, jaký klade důraz na vizuální stránku.

Podívanou zase jiného ražení nabízí v pátek a v sobotu Highjump v areálu zatopeného lomu u obce Hřiměždice na Příbramsku. Otevřené mistrovství České republiky v extrémních skocích do vody ve volné přírodě (a to z výšek 12, 16 a 20 metrů plus exhibiční skoky z téměř 30metrové výšky) vstoupilo do již dvacátého ročníku – a na uplynulá dvě desetiletí se také v rámci programu vzpomíná. Dojde však i na žhavou současnost; nechybí totiž přední světoví skokani a skokanky. Návštěvníci se však mohou seznámit také s dalšími adrenalinovými sporty. Organizátoři dále slibují pestrý hudební doprovod, který rovněž zabrousí do minulosti – nicméně za bezkonkurenčně hlavní hvězdu letošního ročníku i celé historie akce označují vystoupení Kapitána Dema.

Většinou o hodně klidnější atrakce nabídne v sobotu areál hradu v Týnci nad Sázavou – byť šermovat, to ano; to se bude. Dokonce se chystají středověká střelnice a vojenské ležení. Akce nazvaná Týnecký střep však nabídne pohledy do historie i z jiných úhlů a jinýma očima. Nebude chybět představení tradičních řemesel (a ani ochutnávka starých jídel), vystoupí také divadelníci, muzikanti, kejklíř; rovněž jsou na programu ukázky sokolnictví. „Dále zde bude tržiště a připraven je také program pro děti; například hry, kreativní dílny a soutěže. Návštěvníci mohou také zajít na prohlídku expozic městského muzea a gotické věže s vyhlídkou – a od osmi hodin večer se mohou těšit na koncert skupiny Poutníci,“ doplnila Kubíčková.

Za jednu z osmi „top akcí“ osmého měsíce ve středních Čechách označuje krajská turistická centrála také XIX. historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou, připomínající mimo jiné 250. narozeniny Napoleona. V zámeckém parku se chystají boje, dokonce dojde na odlévaní kulí do pušek ve vojenském táboře (a kdyby se snad stal nějaký malér, na místě bude i polní felčar) – především je však na programu laskavější ohlédnutí do minulosti v podobě tance, hudby a zpěvu, ale i kejklířských dovedností. V podvečer se pak minulost začne přibližovat k dnešku hudební produkcí s názvem Koncert v barvách SeMaForu – a večer je pak v letním kině na programu Bohemian Rhapsody.