Některé rychlíky nahradí autobusy, ty vytížené pojedou odklonem

Přesedat z vlaků do náhradních autobusů budou po tři týdny muset cestující na pomezí Mělnicka a Mladoboleslavska. Deník na to ve čtvrtek 27. února upozornil Jan Holub z centrály společnosti Arriva Transport s tím, že výluka mezi stanicemi Všetaty a Mladá Boleslav má trvat od neděle 1. března až do pátku 20. března.

Vlak společnosti Arriva. | Foto: DENÍK/Adam Fogl