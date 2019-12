Nelegální bydlení v domech postavených načerno? Úřady prý selhaly

Masivní selhání státní správy vůči arogantnímu investorovi. Přesně takovéto hodnocení – do slova a do písmene – nadělila ve čtvrtek středočeským úředníkům k Mikuláši ombudsmanka Anna Šabatová, a to v souvislosti s děním ve Škvorci na Praze-východ.

Ilustrační foto - novostavba | Foto: Deník / Archiv