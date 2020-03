Na svých tiskových konferencích v neděli 15. března v Benešově a následně v pondělí 16. března v Praze uvedla, že kraj se na nynější koronavirovou krizi připravoval s předstihem – a společně s dalšími kraji zajistil i vlastní nákupy osobních ochranných prostředků. Podle jejích slov však nedorazily, protože kamion byl zadržen na německých hranicích.

Němci o zabavení nevědí

„Ne všechny státy jsou solidární,“ posteskla si Jermanová na tiskovce 16. března v rámci svého upozornění na postup německých úřadů. Na její slova reagovali němečtí celníci vyjádřením, že o případu, který středočeská hejtmanka zmiňuje, nemají žádné informace. Upozornili na jediný kamion, který měl problémy odbavením – což se však dalo do pořádku a náklad mohl pokračovat do Česka.

Ozvala se i německá ambasáda, přičemž hejtmanka Jermanová při své videokonferenci v pátek 20. března ocenila její „příslib pomoci při dohledání zásilky“. Vyslovila tehdy naději, že se to podaří brzy, protože chybějící materiál by v kraji opravdu pomohl. Mezitím krajský úřad informoval – a to i písemně na svém webu – že se jedná o osm tisíc respirátorů a 400 tisíc roušek pro Středočeský kraj (přičemž v kamionu měly být ochranné pomůcky rovněž pro další kraje).

O týden později je jasno: nic se nenašlo a úřady spolkové země stále o ničem nevědí. A německý velvyslanec Christoph Israng ve svém vyjádření na Twitteru Jermanovou vyzval, aby falešné obvinění jeho země ze zadržení ochranných pomůcek dementovala. Středočeská hejtmanka stejnou cestou odpověděla. „Věřím, že se zemím Evropské unie podaří najít řešení, aby se podobná situace nikdy neopakovala a nedávali jsme šanci nepoctivým spekulantům s nedostatkovým materiálem. Těším se, pane velvyslanče, že si brzy vše řekneme osobně,“ reagovala rovněž na twitteru.

Co kdo komu řekl a neřekl?

Slova Jermanové se zdají navazovat na informace některých našich médií o tom, že s německým velvyslancem středočeská hejtmanka hovořila v pondělí, kdy jí řekl, že o údajné zásilce nemá informace žádný orgán německého státu. Podle slov Jermanové měl naznačit, že přepravovaný materiál mohl ukrást řidič; ona mu zase řekla, že věcí se u nás zabývají policisté a právníci.

Tweet velvyslance Isranga však vyznívá v jiném tónu. „Dementujte, prosím, své tvrzení, že Německo zadrželo zdravotnický materiál pro Českou republiku,“ obrací se na hejtmanku. „Deset dní od vás marně čekáme na informace, abychom tu fámu mohli vyvrátit. V době #COVID19 nešiřme falešná obvinění, ale pomáhejme si – jak to často činí česká vláda,“ vzkázal ambasador na středočeské hejtmanství.

Hmotná škoda nevznikla

Zdá se, že řidiče kamionu bude muset dohledat policie, aby se poptala, co přesně se s hejtmankou ohlašovaným nákladem stalo. Právě od šoféra mají informace o zadržení přepravovaného kontejneru pocházet – telefonoval prý, že tohle je důvod, proč zásilku nedoveze, řediteli oblastní nemocnice kraje v Benešově Romanu Mrvovi (právě v Benešově má kraj centrální sklad, odkud pak materiál míří k dalším příjemcům). I vyjádření ředitele Mrvy pro Deník a Deník N kraj zveřejnil na webu: „Ano, skutečně mi sám řidič kamionu volal přímo z hranic, že byl zastaven a nebude moci dodávku doručit.“ Hmotná škoda však podle vyjádření středočeského krajského úřadu nevznikla: materiál byl vypraven na základě závazné a potvrzené objednávky, přičemž faktura měla být zaplacena až po dodání.

Z mezinárodního pohledu případ „středočeského kamionu“ budí pozornost i v souvislosti s nedávným zásahem českých celníků a policie ve skladu v Lovosicích, kde kvůli podezření na spekulace bylo zabaveno velké množství roušek a respirátorů – a to včetně roušek zasílaných Číňany jako pomoc krajanům v Itálii, jak se následně ukázalo. V italském tisku pak na adresu České republiky bylo možno číst i daleko ostřejší vyjádření než jen slova hovořící o nedostatku solidarity některých zemí.