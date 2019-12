Bezpečnost je téma, které je pro vedení středočeských nemocnic velice důležité. Platí to jak pro ty velké krajské, tak pro ty menší městské. Při dohledu na klid ve svých areálech spoléhají na moderní techniku i lidský rozum, pohotovost a sílu.

Tak je tomu například v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi, která patří mezi největší v regionu. „Naše nemocnice má mimo jiné najatou bezpečnostní agenturu, která objekt hlídá 24 hodin denně,“ předeslala mluvčí boleslavské nemocnice Hana Kopalová.

Zaměstnanci agentury provádí pravidelné pochůzky a kontrolují nejlidnatější chodby. „Také máme vytipována místa, kde přespávají lidé bez domova, která také pravidelně kontrolujeme. A v současnosti v rámci projektu Bezpečné město spolupracujeme s městskou a státní policií na řešení problematických osob,“ podotkla Kopalová.

Na nemocnici v Městci Králové dohlíží síť bezpečnostních kamer. Podle mluvčí nemocnice Lucie Kolářové je jimi vybavena většina čekáren. To ale samozřejmě není vše. „Otázkou je, zda by to v podobném případě mohlo zabránit střelci. Pochopitelně existuje traumatologický plán, podle kterého by se v dalších minutách postupovalo,“ zdůraznila Kolářová.

Školení na krizi

Oblastní nemocnici Příbram prochází pravidelně ostraha, která navíc nyní posílila četnost obchůzek. „Obsluha velínu také častěji sleduje kamerový systém a především místa, kde je větší počet osob v nemocnici,“ řekl mluvčí příbramské nemocnice Martin Janota. Jak se chovat v situaci, kdy je nemocnice napadena, se navíc tamní personál učil nedávno při intenzivním školení.

Své školení, které má připravovat na krize, má za sebou i personál Oblastní nemocnice Kolín či Oblastní nemocnice Kladno. A Kladno v nejbližší době jej čeká další.

„Máme též provedenou analýzu zajištění bezpečnosti nemocnice v souvislosti s dotačním programem Ministerstva zdravotnictví na ochranu měkkých cílů, v rámci kterého byla proškolena většina zaměstnanců ambulantních provozů naší nemocnice. V letošním roce připravujeme další školení a máme v plánu podání žádosti o dotaci druhé fáze ochrany měkkých cílů,“ sdělila mluvčí kladenské nemocnice Hana Plačková.

Připomněla, že nemocnice má zpracovány i konkrétní krizové plány pro mimořádné události. „Spolupracujeme s ostatními oblastními nemocnicemi v kraji a s krizovým řízením Krajského úřadu Středočeského kraje odboru zdravotnictví, který monitoruje bezpečnostní situaci,“ uvedla.

Vedení se radí

Nemocnice v kraji tedy zabezpečené jsou. Ranní události v Ostravě však byly natolik silné, že reakce jejich vedení na sebe nenechaly dlouho čekat a na mnoha místech začaly porady, jak bezpečnost ještě posílit.

Například vedení nymburské nemocnice okamžitě přistoupilo k jednání o příslušných opatřeních. „V tuto chvíli usedáme k jednání a budeme to řešit,“ uvedl bez dalších podrobností už krátce před úterním polednem, tedy jen několik hodin po střelbě v Ostravě, bezpečnostní technik Zbyněk Kruliš. Podobně reagovala i Masarykova nemocnice v Rakovníku. „Na téma zabezpečení se bude jednat,“ potvrdil technický náměstek Jan Douša.

I personál mělnické nemocnice po úterní tragédii otevřel téma bezpečnosti. „Jsme hluboce otřeseni událostí v Ostravě. V současné chvíli přehodnocujeme naše bezpečnostní opatření tak, abychom se znovu ujistili, že bezpečnost našich pacientů a zaměstnanců bude i nadále ve spolupráce s Policií ČR v maximální možné míře zajištěna,“ zdůraznila mluvčí mělnické nemocnice Petra Plutnarová.

Ani v Kladně nezůstali stranou. Okamžitě zde pověřili ostrahu častějšími kontrolami problematických míst, především v ambulantním provozu.