„Pokud člověk trpí poměrně běžnými projevy, mezi něž patří například chrápání a chrapot nebo zahleněnost, pocit knedlíku v krku nebo chronický kašel, může to poukazovat na další onemocnění,“ shrnuje obsah upozornění Natálie Smoljaková z brandýské nemocnice. Právě tyto příznaky mohou být projevem jícnového refluxu. „Není je proto radno podceňovat – a návštěva lékaře je více než na místě,“ upozornila. S tím, že vlastně jde o zpětný tok žaludečních šťáv z žaludku do jícnu, kde pak dochází k dráždění sliznice – a typickým projevem je leckomu dobře známé pálení žáhy. Neléčené onemocnění však není jen obtěžující: může zhoršovat stav jícnu a postupně tak vést k zánětům, vzniku vředů jícnu, jeho krvácení či zúžení, a zvýšit tak riziko vzniku zhoubného bujení.

Prvním ze specializovaných pracovišť, kde by měl pacient své obtíže probírat, je ORL: otorhinolaryngologie neboli ušní, nosní a krční. Tam dojde na vyloučení, či naopak na potvrzení onemocnění horních cest dýchacích. Pokud bude mít specialista podezření na onemocnění jícnu, bude následovat vyšetření na oddělení gastroenterologie. „Pacienti mívají tendence tyto příznaky ignorovat, jelikož je v běžném životě neomezují natolik, aby je museli nevyhnutelně řešit. O to horší pak ale mohou být následky případného neléčeného refluxu,“ říká Pavla Adamcová z gastroenterologické ambulance brandýské nemocnice.

Úprava jídelníčku

Na otázku, co dál, zpravidla odpoví gastroskopie: zavedení optického přístroje k vyšetření jícnu, žaludku a horní části dvanáctníku. Pokud je refluxní choroba jícnu prokázána, ve většině případů slouží k nápravě konzervativní metody – k nimž patří i zásadní úprava jídelníčku. Pro leckoho to znamená problém: měl by vynechat to, tamto i támhleto, takže mu na talíři mnoho z dřívějších potěšení nezbude. Dieta zakazuje tučná jídla, koření, česnek a cibuli, čerstvé pečivo, sladkosti, nápoje obsahující kofein a taurin, alkohol i tabák.

Dojde však i na léky podporující peristaltiku střev a na přípravky snižující agresivitu žaludečních šťáv. K dalším radám patří dodržovat zásady zdravé životosprávy – včetně zvýšení pohybové aktivity – ale také omezit polohy, při kterých se obsah žaludku může vracet do jícnu. Znamená to například setrvat ve vzpřímené poloze či spát v polosedě, ale třeba rovněž omezit zvedání těžkých břemen.

Chirurgické řešení

Pokud tohle všechno nepomůže, je možné uvažovat o léčbě chirurgické. „Spočívá v operativním vytvoření řasy na žaludku, která je přišita kolem jícnu – a funguje jako jednosměrný ventil,“ uvedla Smoljaková. S dodatkem, že tento zákrok se provádí v celkové narkóze, a tudíž není vhodný pro každého.

Většinou však ani není potřebný: léky společně s úpravou životního stylu mohou přinést skutečně výrazné zlepšení.