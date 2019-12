Nová trasa pro cyklisty má vyčistit hlavní silnice pro auta

Jak udělat vyjížďky cyklistů na trase z Prahy přes Rudnou k oblasti křivoklátských lesů co nejbezpečnější? Odpovědět by měla technická studie proveditelnosti vytyčení cyklotrasy, jejíž zadání v pondělí schválili středočeští radní. Nově chystaná stezka by měla měřit kolem 14 kilometrů, uvedl radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO).

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech