/FOTO, VIDEO/ Zlonické zvony, které inspirovaly hudebního skladatele Antonína Dvořáka k napsání stejnojmenné symfonie, zněly v kostele ve Zlonicích naposledy na začátku druhé světové války. Pak navždy zmizely. Před dvěma lety je měly nahradit zvony nové. Do městyse sice dorazily, dosud se ale nerozezněly. Jednomu z nich v tom brání malý vchod do věže a druhý zastavily nánosy holubího trusu ve zvonici.

Zvony byly ve čtyřicátých letech minulého století zrekvírovány a použity pro vojenské účely. Zloničtí o jejich návrat po léta usilovali. Díky sbírce mezi farníky a dalšími dárci i krajské dotaci se podařilo oba zvony před časem vyrobit znovu. Zatím ale oba mlčí.

Menší z nich, třísetkilový zvon Marie, čeká už dva roky na zavěšení přímo v kostele. Větší, skoro pětisetkilový zvon Florián, který ale nemá zatím srdce, ležel pod schody na radnici. Když konečně padlo rozhodnutí, že se přesune do věže, zjistilo se, že se tam nevejde.

Situace se jeví jako velmi absurdní, že někdo nedokázal rozměry předem správně spočítat, vysvětlení je však prozaické. „Když jsme před časem zjistili, že by bylo možné čerpat na výrobu zvonu krajskou dotaci, vznikl projekt, na základě kterého byl zvon odlit ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova. Velikost je v pořádku, stejně jako tón zvonu. Původně ho ovšem chtěla obec umístit do věže kostela Nanebevzetí Panny Marie, ale protože jde o krajskou dotaci, není možné, aby byl na pozemku, který nepatří obci, ale církvi,“ vysvětlil anabázi zlonický starosta Martin Kratochvíl.

Příliš malý vchod do věže

Přesto chtěli Zloničtí dotáhnout záměr do konce, a protože má být zvon poctou skladateli, rozhodli se ho umístit na věž Památníku Antonína Dvořáka. Tam ale zase neprojde hrazením. „Zvon by se do zvoničky sice vešel, ale neprojde do ní. Rozebrat celou zvoničku by bylo velmi složité a nakonec i nákladné,“ vysvětlil starosta.

Dočasným řešením se stal kompromis. Než by zvon dále ležel schovaný pod schody na úřadě, před památníkem ho alespoň vystavili ve speciálním dřevěném závěsu. Názory na provizorní ohrádku se sice různí, nezůstane tam ale navěky. „Zvon bychom po domluvě s památkáři rádi přemístili do zahrady památníku. Srdce už se také vyrábí, takže se rozezní co nevidět,“ doplnil starosta Kratochvíl.

Na nákladech přes pět set tisíc korun na nového Floriána se vedle kraje podílelo i město a dárci, kteří přispěli do sbírky.

Až vyprší podmínky dotace, kdy zvon musí setrvat po tři roky na obecním pozemku, měl by přece jen doputovat na kostelní věž. Menší z dvojice zvonů, Marie, na který dvě desítky let přispívali farníci a další dárci, by se měl rozeznít na kostele už v létě.

„Dříve to být nemohlo, protože jsme museli nejdříve uklidit zvonici, která byla plná holubího trusu. Bylo to velmi náročné. I na to bylo potřeba získat finance z farnosti a dělníky. Když vše dobře půjde, zvon nám pomůže zavěsit firma spolupracující se zvonařstvím v Brodku u Přerova a nahoru ho vynese jeřáb," uvedl zlonický farář Cyril Kubánek.

Zlonické zvony v hudbě



Zlonické zvony - první symfonie a zároveň i první orchestrální skladba Antonína Dvořáka. Dílo s klasickým čtyřvětým schématem bylo zkomponováno v únoru a v březnu 1865. Premiéra symfonie ale proběhla až 4. října 1936 v Brně, 32 let po smrti autora.