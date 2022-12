„Debata byla, alespoň podle mého soudu, konstruktivní a věřím, že problematiku vyhlášení národního parku a celkovou komunikaci jednotlivých protistran posunula snad blíže nějaké dohodě,“ pronesl senátor Ivo Trešl.

Česko bude mít další národní park. Křivoklátsko jím vyhlásí do dvou let

Ministerstvo životního prostředí nyní shromažďuje připomínky a námitky od obcí a vlastníků nemovitostí, o nichž pak rozhodne – a podle toho návrh na vyhlášení národního parku upraví. To by mělo být hotovo do srpna příštího roku. Ministerstvo začne připravovat návrh novely zákona, který bude předložen vládě. Přes meziresortní připomínkové řízení, projednání v Legislativní radě vlády, by mělo dojít ke schvalování v obou komorách Parlamentu ČR. Následně má záměr schválit prezident České republiky.