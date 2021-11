Zveřejněním těchto údajů chce Vondrák přesvědčovat lidi k tomu, aby se rozhodli pro vakcinaci. Není to krok, kterým se budou inspirovat i představitelé Středočeského kraje? Není, odpověděla v úterý 23. listopadu na otázku Deníku hejtmanka Petra Pecková.

Dohodli jsme se s krajským koordinátorem intenzivní péče na zveřejnění těchto dat. Myslím, že to je dostatečně výmluvné pic.twitter.com/UFPLPhLECM — Ivo Vondrak (@ivondrak) November 22, 2021

„K dnešnímu ránu máme 283 hospitalizovaných, 145 je neočkovaných; na JIP je 41 osob, z nich je většina neočkovaných. Jejich seznam se zveřejňovat nechystáme,“ konstatovala, že toto cestou se představitelé Středočeského kraje vydat nemíní.

K doporučení vakcinace volí jinou cestu. „Snažíme se občanům výhody očkování vysvětlovat, máme informační letáky, máme sérii videí s odborníky, která vznikla už na jaře – a nyní je znovu zveřejňujeme,“ připomněla Pecková.

Uvedla to krátce poté, co se zúčastnila videokonference Asociace krajů ČR se zástupci vlády v demisi. Vyplynula z ní shoda na názoru, že na postup koronavirové pandemie nyní není třeba reagovat vyhlášením nouzového stavu. Právě o takové možnosti se v posledních dnech vedly debaty na politické scéně. Ústřední krizový štáb v souvislosti s tím přijal stanovisko, že kraje by měly nejprve zvážit, zda k usnadnění potřebných kroků na svém území nevyhlásit stav nebezpečí.

Středočeské hejtmanství mělo jasno v pondělí: představitelé kraje ohlásili, že nouzový stav nyní nepodporují a vyhlašovat stav nebezpečí nemají v plánu. Na tom nic nezměnil ani úterek. „Jsou to stavy, které umožňují řešit například pracovní příkazy studentům nebo medikům. Budeme se snažit získat pomoc studentů zdravotnických škol, mediků nebo lékařů z ambulancí cestu dohody a zaplacení práce na dohodu o pracovní činnosti – a nikoliv cestou nařízení pracovní povinnosti,“ upřesnila Deníku Pecková.

Velmi ji těší, že Středočechů starších 16 let je nyní očkováno téměř 75 procent – tedy tři čtvrtiny. Právě to je podle hejtmančiných slov cesta ke zvládání pandemie. „Pevně věřím, že vyšší proočkovanost se projevuje v nižším počtu hospitalizovaných osob ve vážném stavu,“ nepochybuje.

Připomněla současně, že vedle možnosti získat vakcínu v některých ordinacích praktických lékařů je v kraji otevřeno 21 očkovacích míst – a počet mobilních týmů nabízející zajištění očkování na zavolanou se zvýšil ze čtyř na pět. A v tomto směru to prý není poslední slovo: „Další dva očkovací týmy budou spuštěny co nevidět.“