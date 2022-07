Dříve se nabídkové ceny vždy držely pět až deset procent nad úrovní cen prodejních. Dnes ale po volném bytě skočí množství zájemců, a tak se prodává skoro za to, za co developer byt nabízí. Ukázala to analýza trhu, zpracovaná společnostmi Trigema, Skanska Reality a Central Group. Podle ní prodejní cena metru čtverečního nového bytu v Praze vzrostla na 145 749 korun za metr čtvereční a cena nabídková se na konci prvního čtvrtletí pohybovala na úrovni 150 tisíc.