Takzvané podstavy neboli neobsazená tabulková místa mají policisté ve středních Čechách dlouhodobě – a hodně starostů to kritizuje. Soudí, že více uniforem v ulicích by přispělo k posílení bezpečnosti. Krajští policejní šéfové nesouhlasí.

V uplynulých měsících, kdy se region jihovýchodně od Prahy stal terčem gangu vykradačů rodinných domů, stáhli do této oblasti maximum posil jak z jiných územních odborů ve středních Čechách, tak i z dalších krajů – a ukázalo se, že samotné masivní nasazení policistů nestačí. Nezabránilo dalším vloupáním, ani nepřispělo k dopadení pachatelů.

Obce chtějí víc uniforem

Na zvýšení počtu sloužících policistů starostové trvají. Nově po něm volá i takzvaná Jesenická výzva, s níž právě v reakci na řádění gangu přišel společně se stranickými souputníky starosta Jesenice na Praze-západ Pavel Smutný (za STAN).

„Požadujeme, aby byl urychleně řešen deficit počtu policistů ve Středočeském kraji. Stávající podstav policistů současnou situaci významně ztěžuje. Zároveň žádáme o systémové řešení počtu policistů a policejních služeben v širším okolí Prahy,“ uvádí mimo jiné s tím, že je třeba reagovat na masivní nárůst počtu obyvatel v této oblasti.

Takovýto rozvoj oblasti policejní manažeři očekávali už v roce 2005, reaguje středočeský policejní ředitel Václav Kučera. Proto byl v rámci policejních struktur vytvořen samostatný územní odbor Praha-venkov: Jih. Zatímco ve zbytku kraje odpovídají územní odbory okresům, prstenec kolem hlavního města, tedy Praha-západ a Praha-východ, se dědí na tři: Západ, Jih a Východ. To proto, aby se policie připravila na příliv obyvatel, za nimiž přicházejí i problémy. A neměla tedy v okolí metropole jen dvě nehodovky dopravní policie, dva týmy kriminalistů – ale po třech.

Vznikla také nová oddělení: v Čestlicích a právě v Jesenici (kde od roku 2010 působilo v budově radnice a od roku 2017 je v nově postaveném objektu). To, že jde o „bohatou oblast“, však působí problémy. Ceny bydlení jsou tak vysoké, že s platem policejního nováčka se tam člověk neusadí; pořídit si bydlení nemá šanci. Sloužící policisté tedy dojíždějí.

Pomůže kraj? Či radnice?

Zlepšení situace, a to nejen v oblasti kolem Prahy, by podle vedení středočeské policie mohla pomoci nabídka ubytování pro nové policisty. Proto se ředitel Kučera obrací na radnice i kraj s žádostí o pomoc při hledání ubytoven, které by bylo možno nastupujícím policistům nabídnout. Jednak by to byla výhoda pro policii na trhu práce, jednak by policisté žili přímo v regionu, a tak by k němu měli blíž.

Zástupci Středočeského kraje se nyní poté, co se policejní představitelé setkali s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO), kde tento požadavek zazněl, snaží posoudit vlastněné nemovitosti, zda by některé z nich bylo možno jako ubytovny pro policisty upravit.

Předseda krajské komise pro majetek Pavel Hubený (KSČM) nicméně Deníku řekl, že vhodných objektů patřících kraji není mnoho. A jedním dechem nabídl i svůj pohled starosty Hudlic na Berounsku: „Jak mají obce dávat byty, když je nemají? Připojil i vlastní zkušenost Hudlických, kteří byt pro policistu vyčlenili: s představou, že jeho uniformu budou v obci vídat často. A – bylo z toho zklamání. „Řekli nám, že máme smůlu. Objevil se tak jednou za měsíc, když se zrovna nejel vyspat,“ posteskl si Hubený.

Kolik policistů chybí ve středních Čechách

Územní odbor 2015 2016 2017 2018 2019 Benešov -6 -11 -15 -18 -22 Beroun +2 -11 -25 -27 -31 Kladno 0 -19 -33 -30 -26 Kolín -2 -12 -20 -23 -15 Kutná Hora -7 -14 -6 -8 -9 Mělník -1 -5 -22 -32 -34 Mladá Boleslav -4 -23 -40 -44 -51 Nymburk -1 -4 -10 +2 -1 Praha-venkov: Jih +4 -32 -47 -74 -71 Praha-venkov: Východ -7 -21 -21 -20 -28 Praha-venkov: Západ +2 -20 -28 -26 -27 Příbram +9 -9 -12 -8 -8 Rakovník -1 0 -7 0 -4 Středočeský kraj -67 -194 -317 -380 -371



Zdroj: Policie ČR, podstavy proti plánovaným počtům