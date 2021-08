Vyměnit okna, zateplovat, upravit střechu, ale také třeba pořídit kvalitní osvětlení nebo fotovoltaický systém získávající elektřinu ze slunce. Taková jsou základní doporučení, s nimiž se na obce a města obrací Středočeské inovační centrum (SIC). Nabízí návod, jak dosáhnout úspor energií ve veřejných budovách (včetně třeba škol, knihoven, tělocvičen…) nebo při osvětlení prostranství.

Ilustrační foto. | Foto: Radmila Šepsová

Naznačené shrnutí, pravda, příliš neohromí. Že vyjmenovaná opatření mohou šetřit peníze, asi napadne kdekoho. Ale jak na to? Na co nezapomenout? Právě to řeší rady v podobě podrobného manuálu, mapujícího krok po kroku jednotlivé etapy hledání úspor: od posuzování prvních nápadů a jejich dolaďování až po stav, kdy je hotovo a rozpočet se začíná tetelit slastí, jak se daří šetřit, když obec přestala topit a svítit pánubohu do oken. Vlastně se tedy tetelí i příroda.