Durdí se zejména zástupci obcí, které které mají nově zaplatit za to, že k nim jezdí autobusy – když dosud (navíc před érou všeobecného zdražování) to fungovalo i bez placení. Jinde, kde museli připlácet už v minulých letech, aby dopravci vyhověli potřebám jejich občanů, naopak mohou ušetřit. A připlácet se bude i na vlaky, což představuje novinku všeobecně. Ohnivé debaty lze zaznamenat třeba mezi zastupiteli některých obcí na hlavních trasách: proč by oni měli někam sypat peníze, jestliže k nim autobusy nebo vlaky přijedou tak jako tak, protože projíždějí někam dál?